女星直播氣炸了！情緒失控飆罵助理「等你1小時」網看呆

趙櫻子直播突飆罵助理。（圖／微博 趙櫻子、翻攝自微博）

大陸女星趙櫻子因出演《愛在春天》、《神鵰俠侶》、《長安諾》等戲劇累積知名度，近年則活躍於直播帶貨圈。近日她在直播過程中情緒失控，當眾怒斥助理工作態度不佳，相關畫面迅速在網路流傳，更登上熱搜，引發外界對藝人職場管理與情緒控管的高度討論。

趙櫻子20日直播時，原本正常介紹商品，卻發現後方貨架雜亂、工作人員聊天閒晃，當場停下直播開罵：「貨架亂成這樣沒人管？拿那麼高工資是來度假的嗎？」她語氣明顯不滿，直言團隊工作鬆散，讓她相當失望。

6天後，類似場面再次上演。當天助理遲到近1小時，助理解釋是有朋友來訪，聊了兩句話才耽誤時間，趙櫻子聽完當場拍桌怒吼：「就說2句話，讓我等了你1個小時！」她氣憤表示自己為了直播熬夜準備，助理卻不上心，「你工作沒到位，是不是你的問題？」並強調團隊支出不小。情緒一度失控的她，也對著鏡頭向觀眾解釋：「一般我不想生氣，我就覺得一生氣我少活10年，我不想生這個氣啊！」

事件曝光後，網友意見兩極，不少人質疑她的作法，留言直批「這種東西在鏡頭面前就不太好了」、「脾氣這麼暴躁嗎」、「誰家吵架吵兩句還得對著鏡頭」、「快封殺她，看見她買熱搜就煩」、「又開始炒作，工作人員也不放過」。但也有支持者認為趙櫻子並沒有說錯，「上班時間遲到肯定不行啊」、「她說的沒錯，就不喜歡不守時的人」、「職場有職場的規則」、「工作是工作，交流是交流」。

