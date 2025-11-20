女星省房租搞壞婆媳關係！ 小Call因「這事」喊累快崩潰

提到與先生為了節省房租、多存積蓄，選擇與婆婆同住，卻產生不少婆媳問題。（圖／和展影視提供）

藝人小Call日前錄影謝震武《震震有詞》，在節目中提到與先生為了節省房租、多存積蓄，選擇與婆婆同住。儘管先生的立場多半偏向Call，但生活習慣的差異，仍舊是婆媳摩擦的根源。婆婆習慣叨唸小Call和先生晚歸，讓她們無法一起用餐，這使得小Call長期下來累積了不小的心理壓力。撇開這些日常細節，小Call對婆婆的心意是實實在在的，她表示自己對婆婆其實是「有愛的」。

不過感情再好的婆媳，還是會有產生爭執的時候，而真正引爆衝突的導火線，是家中與家族親戚頻繁的祭拜。小Call說婆婆是位虔誠的信徒，家裡不僅逢大小節日都要拜拜，還供奉著3個祖先牌位（其中包含兩個親戚家的祖先）和一尊神明。每次祭拜不僅供品極為豐盛，更需耗費心力折蓮花、元寶。小Call雖然會幫忙準備，但過程相對辛苦，加上親戚常在祭拜後到家中聚會，事後環境也變得雜亂難以收拾。

小Call表示她的本意是心疼婆婆年紀已高，光是準備過程就已經十分辛苦，因此多次表達希望「簡化拜拜次數與供品」的想法。今年的重陽節，累積已久的壓力終於爆發。小Call再也忍不住對婆婆大吼：「妳就每個月都在拜拜，每個月2、3次，一年拜個40次！」婆婆聞言也氣到回擊：「哪有40次這麼多，以後不拜了！」隨即甩門回房，讓一旁的老公也看得傻眼，事後，幸好有親戚居中協調，向婆婆溝通，婆婆似乎也慢慢聽進了簡化的建議。

兩性專家黃越綏老師聽完小Call講述後分析，小Call的行為雖然出於心疼，但也夾雜著「覺得累、覺得煩、不喜歡」的情緒。小Call的婆婆經歷了這次大吵、親戚的勸說，加上對自身年紀的認知，或許已經產生了願意改變的契機。」黃越綏老師建議Call，現在最重要的是彌補與和解。她建議小Call回家對婆婆說：「我捨不得您這麼累，我又笨手笨腳幫不上忙，希望您能原諒我。」同時給婆婆一個溫暖的擁抱，化解彼此心中的不悅。

