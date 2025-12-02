女星睡不好「唇色還是超紅潤」以為身體變好！就醫才驚覺是病：吃藥到現在

藝人安苡愛近日上節目《醫師好辣》，透露曾有一段時間身體出狀況，原本嘴唇沒什麼血色的她，那陣子不用擦潤唇膏就很紅潤，還以為是自己身體變好了，怎料最後才發現完全相反，嘴唇紅潤竟是生病症狀！

安苡愛回憶，那段時間其實睡眠狀況不佳，唇色卻還是很紅潤，以至於她不太需要靠化妝來增加氣色，就連跟朋友見面也一直被稱讚「妳今天看起來氣色很好」、「妳昨天一定睡得很好對不對」，令她相當高興。

奇怪的是，就這樣過了一段時間，她明明一直睡不太好，唇色卻還是紅潤依舊。她身邊的人也開始覺得奇怪，正好有位朋友曾有類似經歷，便問安苡愛：「妳是不是很容易流汗？」她仔細想想，當時正值冬天，她卻連坐在家裡看電視都會流汗，確實是有朋友所說的情況。

廣告 廣告

安苡愛找到唇色變紅潤的原因，原來是甲狀腺亢進導致身體代謝加快。（圖片來源：YouTube 醫師好辣）

原來，這位朋友患有甲狀腺亢進，發現安苡愛的症狀跟自己類似，擔心她也有甲狀腺的問題。安苡愛連忙去醫院做檢查，最終果然也是甲狀腺亢進，因為身體新陳代謝太快，才會導致唇色異常紅潤，身體也一直處於亢奮狀態，所以晚上沒辦法好好睡覺。她為此開始吃藥治療，到現在都還在服藥並持續追蹤。

外科醫師陳榮堅指出，甲狀腺亢進會誘發血壓升高，很多人不放在心上，但其實久了可能造成心肌病變，他自己的門診就曾遇過一位病患，拖了3、4年都不治療，最後導致心室擴大。他建議，就算當下覺得沒什麼影響，但「為了健康，還是要回到正軌」，務必就醫接受檢查。

延伸閱讀

以為只是壓力大！女星老是想睡覺「睡完還是累」 34歲驚覺罹癌：甲狀腺全拿掉

《好小子》顏正國死因曝光！醫嘆危險性「症狀通常不明顯」：就診十之八九已是末期