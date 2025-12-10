女星砸500萬整形！公開過40歲驚人模樣 整張臉連耳朵都整形過

記者鄭尹翔／台北報導

艾軒一邊環遊世界、一邊念書上課、學習投資，笑說自己「玩了十年，邊玩邊升級」，這些年投入在自己外型上的費用超過 500 萬新台幣。（圖／女神愛啪啪提供）

台灣演藝圈即將被一群「離婚姊姊」攻佔！由「財富女神」王宥忻親自製作、親自領軍的熟齡女團 F40 正式宣布成軍，話題瞬間在社群炸開。F40 的組成條件堪稱台灣最「硬」審核：成員必須年過 40、而且離過婚，強調歷練比年紀更重要。王宥忻表示，之所以訂下這樣的條件，是因為這幾位成員都是在婚姻裡重新認識自己，並在挫折後翻轉人生的女性，「她們不是少女，她們是更強大的少婦時代。」她笑說，這次組團就是希望讓熟齡女子能堂堂正正站上舞台，用經歷證明魅力只會越來越強大。

廣告 廣告

王宥忻打造熟齡女團 F40。（圖／女神愛啪啪提供）

F40 的名字不只有年齡意義，更代表三個核心精神：Flower（再次綻放）、Freed（終於自由）與 Fearless（無懼未來）。王宥忻透露，組團費用、訓練開銷目前幾乎全部由她個人支付，「因為她們是我旗下的藝人，我會全力把她們推出去。」她強調 F40 不只是外貌亮眼，而是每位一開口，故事都比戲劇更戲劇，「這個女團的魅力就是——每個人都夠真、夠痛、也夠勇敢。」

其中最受外界高度關注的成員，是「人生升級十年計畫」的 艾軒。離婚將滿十年的她，坦言自己把這十年過成「自我實驗」，在學習投資、進修課程與環遊世界之餘，也選擇大膽投資外型。她毫不避諱地透露，近十年花在整形與醫美的費用超過 500 萬新台幣，從臉部到身形都逐步調整，包括耳朵也動過刀。「我就是想變瘦，又想要有曲線。既然可以靠自己賺錢，為什麼不能投資在自己身上？」她把整形當成自信宣言，不遮掩、不避談，更成為 F40 最具討論度的亮點。

除了艾軒的「500 萬升級人生」，另外三位成員也各自帶著精采到不可思議的故事加入團體。Cony 曾因合夥人落跑而獨自背債，被判刑入獄四年，但她竟把牢房當成教室，在裡面寫書、教英文、考證照，出獄第三天就被離婚，如今熬出第二春。最年輕的成員關關雖未滿四十，卻遭遇前夫長期吸毒、外遇，把她與孩子推進最黑暗的婚姻風暴，如今已走出陰影並擁有幸福新人生。她們四人合體，堪稱「史上最有故事的女團」。

目前 F40 正全力投入新單曲《愛啪啪》的培訓，從唱功到舞步全力練習。王宥忻笑說：「四十歲也可以跳得很瘋啦，只是拉筋要多拉十分鐘，隔天會比較痠而已。」她認真表示，F40 想帶給所有人一個訊息——離婚不是人生失敗，而是重新牽住自己的開始；四十歲不是句點，而是第二次出道。F40 即將以強烈節奏舞曲與充滿生命力的故事敲開演藝圈新局，準備用成熟、勇敢、充滿力量的姿態迎戰舞台。

更多三立新聞網報導

李芷婷新歡曝光？浴缸纏綿帥壯小奶弟 背後摟抱激情畫面曝光

粿粿偷吃王子！離婚范姜彥豐超驚人金額曝光 雙方協議條件疑外流

粿粿嫁范姜喊出超驚人嫁妝！網紅怒揭內幕 狠酸婚前根本不紅

台灣女團成員證實入獄！關四年又慘被離婚 牢獄生活苦學盼扭轉人生

