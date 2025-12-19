女星私下全曝光！ 鍾欣凌爆料安心亞：上戲前一定先說要尿尿

鍾欣凌在片中擔任「舞蹈擔當」，這才知道唱跳歌手不好當，要記歌詞、記舞步、還有走位、表情，快把她累死。（壹壹喜喜提供）

鍾欣凌在電影《陽光女子合唱團》中飾演女囚，且是與陳意涵、翁倩玉等人一開始對立的另個小團體的大姐頭，被導演林孝謙欽點為「舞蹈擔當」。這個角色對她來說簡直是體能極限挑戰——記台詞、背舞步、表情管理、走位調度樣樣來，直接把2025到2026年的運動量一次用完。

劇組特別為鍾欣凌請來專業舞蹈老師7Ling（aka Nike Chen）貼身訓練兼配舞，還依照鍾欣凌的體能即時調整動作設計。像是原本導演要求一個「快蹲快站」的高強度動作，但這對鍾欣凌的挑戰有點大，7Ling立刻改成雙手向下發力的版本，氣勢不減又更安全，讓鍾欣凌當場讚嘆：「真的太專業了！」

廣告 廣告

新秀何曼希勇於挑戰大姐頭鍾欣凌，現場來了段舞蹈battle。（壹壹喜喜提供）

聊到合作的女星們，鍾欣凌火力全開，她形容翁倩玉是「神級存在」，從小仰望到大的女神，沒想到本人卻溫暖又親切，讓她直呼能同台演戲根本不可思議。至於陳意涵，她爆料一場被誤會偷東西、遭警察要求脫衣搜身的戲，陳意涵被催促怎麼還不脫，竟立刻自嘲回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」全場瞬間破功，陳庭妮更笑到停不下來。

說到安心亞，鍾欣凌坦言過去合作不多，這次才發現她私下超直接、毫不做作，常常大字型一躺就睡，上戲前一定先丟一句：「我要去尿尿。」她忍不住虧說：「要不是你人那麼正，我真的會覺得你是諧星。」安心亞追問：「那現在呢？」鍾欣凌秒回：「亦正亦諧啦！」一句話笑翻全場。《陽光女子合唱團》將於12月31日上映。

更多鏡週刊報導

黑白大廚第2季規模全面升級 「隱藏的白湯匙」1對1機制曝光

《自由的旅行者》融融外景因一事糗翻 咪蕾：還好不是我

胡瓜出外景下廚被婆媽包圍 陳亞蘭拿菜刀嚇死歐漢聲