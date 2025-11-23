女星突爆親姊輕生離世！親吐心聲「活著真的太難了」忍悲獻唱哀悼

記者徐珮華／台北報導

樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場，2日共吸引近3.5萬人次朝聖。滅火器首日以火球祭主題曲〈Pay Money to Wonderland〉揭開序幕，並合體「20年舊友」民謠才子黃玠，沒想到主唱楊大正一開場就拿離婚自嘲「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦」，接著也恭喜吉他手宇辰升格當爸。

滅火器楊大正重提離婚一事。（圖／夥球擊提供）

韓國吟唱詩人李瀧2度現身台灣大型音樂節演出，用深厚扎實的嗓音唱出對於人生的種種探問，並再度攜手合作鄭宜農。李瀧特意準備全中文完整Talking，分享親姊姊輕生的歌曲故事：「我的姊姊在2021年離開了這個世界，她選擇了輕生。韓國已經連續20多年是世界上輕生率最高的國家，尤其是20、30歲的女性，她們更常選擇結束自己的生命。那並不是因為我們太脆弱，而是因為活著真的太難了。」

此外，她也分享為社會陰暗面寫歌一路走來的不易，並在最後表達誠摯感謝：「能被邀請到這樣的舞台，在你們面前唱歌，是最珍貴的事，謝謝你們！」

李瀧悲曝姊姊輕生離世。（圖／夥球擊提供）

去年演出迴響熱烈的YOYO家族，開場大喊「不知道大家準備好要找回6歲的自己了嗎」，中場時段與場內上萬觀眾賣力熱舞〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉等經典曲目。蕃茄姐姐一句「或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好」，讓所有「大寶寶」笑中帶淚。

YOYO家族橘子姊姊、草莓姐姐帶動唱，熱情與觀眾互動。（圖／夥球擊提供）

場外火球村也匯集各路精英，包含《台灣通勤第一品牌》特別單元 〈分手的理由！！！〉，仿造古早綜藝尋找觀眾上台控訴交往爛事，讓全場笑聲與驚嚇並存。台南《飄仙鳳舞》頻道美鳳老師與帥鳳老師也特意北上，帶領缺少運動的大朋友、小朋友熱力舞動人氣K-POP舞蹈，人氣爆棚。

ELLEGARDEN回歸火球祭舞台。（圖／夥球擊提供）

日本傳奇搖滾樂團「ELLEGARDEN」去年因主唱細美武士健康問題未能來台，今年終於回歸，細美武士真摯以中文向台灣觀眾問候：「我學了一點中文，很抱歉去年沒來，很高興今年我們還有來。」多年摯友楊大正也在中途上台，兩人在台上上演告白秀：「I love you」、「I love you always forever」，甚至起鬨要親吻對方，展現好情誼。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

