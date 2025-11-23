女星突爆親姊輕生離世！親吐心聲「活著真的太難了」忍悲獻唱哀悼
記者徐珮華／台北報導
樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場，2日共吸引近3.5萬人次朝聖。滅火器首日以火球祭主題曲〈Pay Money to Wonderland〉揭開序幕，並合體「20年舊友」民謠才子黃玠，沒想到主唱楊大正一開場就拿離婚自嘲「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦」，接著也恭喜吉他手宇辰升格當爸。
韓國吟唱詩人李瀧2度現身台灣大型音樂節演出，用深厚扎實的嗓音唱出對於人生的種種探問，並再度攜手合作鄭宜農。李瀧特意準備全中文完整Talking，分享親姊姊輕生的歌曲故事：「我的姊姊在2021年離開了這個世界，她選擇了輕生。韓國已經連續20多年是世界上輕生率最高的國家，尤其是20、30歲的女性，她們更常選擇結束自己的生命。那並不是因為我們太脆弱，而是因為活著真的太難了。」
此外，她也分享為社會陰暗面寫歌一路走來的不易，並在最後表達誠摯感謝：「能被邀請到這樣的舞台，在你們面前唱歌，是最珍貴的事，謝謝你們！」
去年演出迴響熱烈的YOYO家族，開場大喊「不知道大家準備好要找回6歲的自己了嗎」，中場時段與場內上萬觀眾賣力熱舞〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉等經典曲目。蕃茄姐姐一句「或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好」，讓所有「大寶寶」笑中帶淚。
場外火球村也匯集各路精英，包含《台灣通勤第一品牌》特別單元 〈分手的理由！！！〉，仿造古早綜藝尋找觀眾上台控訴交往爛事，讓全場笑聲與驚嚇並存。台南《飄仙鳳舞》頻道美鳳老師與帥鳳老師也特意北上，帶領缺少運動的大朋友、小朋友熱力舞動人氣K-POP舞蹈，人氣爆棚。
日本傳奇搖滾樂團「ELLEGARDEN」去年因主唱細美武士健康問題未能來台，今年終於回歸，細美武士真摯以中文向台灣觀眾問候：「我學了一點中文，很抱歉去年沒來，很高興今年我們還有來。」多年摯友楊大正也在中途上台，兩人在台上上演告白秀：「I love you」、「I love you always forever」，甚至起鬨要親吻對方，展現好情誼。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
鄭宜農氣喘「咳到幾乎不能唱」！吐真實心聲：真的不能沒有唱歌
金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光
其他人也在看
楊祐寧「費洛蒙爆棚」魅力太強 陳澤耀揭私下真面目！告白喊：想交往
楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿為《監所男子囚生記》接受訪問，聊到本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到」。鏡報 ・ 3 小時前
蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
而最讓人驚掉下巴的是—這位「50歲女神」不只紅毯美，連日常素顏都完全不輸棚拍！她最近在IG上分享了自己做完電音雙波後的素顏生圖，鏡頭貼到不能再貼，那種8K直拍都藏不住的完美狀態，直接引發網友暴動！她自己還在文裡自嘲「沒有海芙我怎麼撐得住8K？」但照片已經證明：這不...styletc ・ 5 小時前
阿伯血糖暴跌只剩52！醫揪「1行為」釀禍：很致命
一名阿伯某天早上出現神情恍惚等症狀，經就醫發現，是因長者未規律服藥所致，導致其血糖低至52mg/dL，進而造成恍惚、疲憊等現象。醫師傅裕翔表示，許多長輩出現低血糖、血壓失控或意識喪失等情況，是因記性變差等原因，而忘記吃藥所致，更需要家人與照護者留心。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險
手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據常春月刊 ・ 5 小時前
子瑜等10年回家唱！TWICE官方文超暖「特別一夜」娜璉貼文藏玄機
韓女團 TWICE 本週末在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，昨（22日）首場落幕後，TWICE 官方 IG、FB 立刻釋出高畫質大合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演格外特別）」 ，引來粉絲狂刷留言：「歡迎回家」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
石虎柳丁「今年不賣大苑子」 農場霸氣喊：我們沒有被錢買通
即時中心／劉朝陽報導連鎖手搖飲料店大苑子對外宣稱，台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場踢爆「1顆都沒買」，引發軒然大波。大苑子昨（21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂還親赴南投中寮向農民道歉。對此，農場今（22）日發文表示，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。民視 ・ 1 天前
高雄極慾人妻出軌2男 綠帽夫見超露骨簡訊崩潰了
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄一名人夫小張（化名）2年前意外在妻子小芬（化名）手機內發現，妻子竟背著他偷吃，而且還同時擁有2個姦夫，彼此的LINE對話相當露骨鹹濕，小張崩潰之餘，也向2個姦夫提告並求償，全案經橋頭地院審理後，判決2個姦夫分賠償小張30萬元、20萬元。 小張提告表示，他與妻子婚後生活相當正常和諧，不過妻子在2020年間認識一名男...匯流新聞網 ・ 1 天前
情侶為365元鹹酥雞分手 台南店家推「拜金套餐」優惠350
一名女網友因購買365元鹹酥雞被男友罵拜金還因此分手，台南市一間第一家鹹酥雞趁話題熱度，順勢推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，老闆更掛保證「一定讓你吃不完」，貼文上線後吸引超過20萬人朝聖。中天新聞網 ・ 1 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。民視 ・ 1 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
楊祐寧率「監男F6」熱舞！張軒睿點名他當C位 陳澤耀讚劉以豪眼睛電力十足
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導台灣大哥大MyVideo跟播監獄職場喜劇《監所男子囚生記》空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍。而台灣大哥大MyVideo也對楊祐寧、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品...華視 ・ 1 小時前
大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
賴清德稱緬懷國軍非共諜 鄭麗文回擊：勿消費國家英雄政黨惡鬥
總統賴清德紀念曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國，稱應該紀念國軍官兵而非共諜，被視為暗批國民黨主席鄭麗文日前追思前共諜吳石。對此，鄭麗文今（23日）表示，身為中國民國領導人與總統，應該團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人與裂痕，請賴總統不要政黨惡鬥。太報 ・ 3 小時前
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 19 小時前
挑戰老任底線！《卡比的馭天飛行者》「比基尼川崎」迷因死灰復燃
任天堂第一方 Nintendo Switch 2 新作《卡比的馭天飛行者》已經在 11 月 20 日正式發售，這款睽違多年的競速遊戲，更是帶來了主打超高自由度的載具客製化功能，允許玩家自製或是上傳分享自己繪製的賽車外觀。然而，遊戲才剛推出不久，便湧現大量腦洞大開的創作，其中一款還原了網路迷因「比基尼廚師川崎」的載具瞬間爆紅，雖然很快被任天堂注意到，但卻無法阻止玩家的創意。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
致敬「黃百韜」諷「悼念共諜」？ 鄭麗文：不應成鬥爭工具｜#鏡新聞
總統賴清德昨天(11/22)在臉書上發文，致敬殉國的黃百韜將軍，並表示緬懷的對象不應該是共諜。外界解讀，賴總統此番言論，是在諷刺日前參加白色恐怖追思大會、悼念共諜吳石的國民黨主席鄭麗文。今天(11/23)鄭麗文回到雲林老家參加活動時回應，強調不應該把國家英雄當成政黨鬥爭的工具。鏡新聞 ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前