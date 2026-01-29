女星突現身華府！「同台川普」政治立場大轉向 曬合照嗨喊：是頭號粉絲

記者王培驊／綜合報導

饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）公開力挺美川普引發熱議。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

美國嘻哈天后妮姬米娜（Nicki Minaj）再度公開力挺美國總統川普（Donald J. Trump），引發各界熱議。她於日前現身華盛頓特區出席「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），不僅在台上直言自己「大概是總統的頭號粉絲」，更替川普抱不平，痛批外界對他的批評根本是「霸凌」與「抹黑」。

根據外媒《VARIETY》報導指出，妮姬米娜當天與川普在活動現場握手互動後登台發言，她坦言外界的負面聲音完全不會影響自己，反而更加堅定支持立場，「這些仇恨與抹黑，只會讓我更想支持他，也會激勵我們所有人更團結地站在他身邊。」她更直言，外界發動的抹黑行動不會成功，「他背後有強大的力量支持，上帝正在保護他，阿門。」

妮姬米娜隨後低聲詢問是否該下台，便結束簡短致詞離場。川普則在台上回應，笑稱「我們在妳的族群中表現得很好」，暗指其在非裔選民中的支持度；同時也提及「川普帳戶」目前累積高達160億美元的捐款金額，笑說這個數字就連身價不菲的妮姬米娜都會為之一振。

活動結束後，白宮官方社群平台釋出妮姬米娜與川普的合影，照片中川普露出燦爛笑容、比出大拇指，貼文並寫下「BARBZ x MAGA」，暗示妮姬米娜的粉絲群「Barbz」與川普支持者的交集正在擴大。妮姬米娜也宣布，將捐出15萬至30萬美元（約新台幣480萬至960萬元），協助粉絲設立「川普帳戶」，但具體如何分配資金給粉絲，目前尚未進一步說明。

所謂「川普帳戶」（Trump Accounts），是美國最新通過的稅務與支出法案中新增的制度，全名為《第530A條個人退休投資帳戶》。政府承諾，凡是2025年至2028年間出生、並由父母在報稅時完成登記的美國新生兒，都可獲得1000美元的政府投入資金，後續每年最高可自行加碼5000美元，資金將投入指數型基金，18歲後才能動用。川普更形容，這項制度「數十年後將被視為史上最具顛覆性的政策之一」。

妮姬米娜早在活動前4天便於X平台預告將出席峰會，並盛讚該政策是「真正的回饋精神」，認為提早進行財務教育與投資，能讓孩子在人生起跑點就領先。

不過，妮姬米娜近年鮮明的政治立場，也在粉絲之間掀起分歧。她過去曾批評川普政府的移民政策，近來卻多次公開讚揚川普的領導風格。去年12月，她驚喜現身保守派團體「Turning Point USA」舉辦的 AmericaFest，並在訪談中盛讚川普「英俊又有魅力」，更形容 MAGA 支持者是「最酷的一群人」，相關言論當時即引發高度爭議。

此外，妮姬米娜近期也頻頻表態反對對跨性別青少年的支持政策，多次點名批評加州州長紐森（Gavin Newsom）。她在訪談中更以福音派基督徒立場發聲，強調不應讓「反對基督信仰的人掌權」，並表示男孩不該被壓抑本性，「男孩就該像男孩，這沒有錯。」隨著妮姬米娜再度在華府公開挺川，這場從「黑粉」轉為「鐵粉」的政治轉向，也再次成為美國輿論焦點。

