女星紅毯失足慘摔！「高跟鞋帶斷裂」當眾跪地 驚恐畫面全被拍

娛樂中心／綜合報導

林允今年尖叫之夜選擇復古造型亮相。（圖／翻攝自微博）

愛奇藝尖叫之夜今（6）日在澳門盛大舉行。29歲女星林允以一身白底圓點禮服亮相，造型甜美又不失女人味。豈料，林允步上紅毯時竟發生慘摔意外，男星丞磊目睹後一個箭步衝上前英雄救美，驚險一幕全被拍下，而林允起身後也展現敬業精神，不僅露出微笑安撫現場粉絲，也揮手向大家致意、報平安。

林允走紅毯不慎慘摔。（圖／翻攝自微博）

林允和丞磊今年一起合作陸劇《足跡》，今（6）日一起登上典禮紅毯。畫面中可見，林允的裙身採用魚尾剪裁設計，讓她的活動空間非常有限，影片中可見，林允才剛踏上紅毯沒多久，便突然失去平衡踉蹌跌倒，整個驚險瞬間全被現場鏡頭捕捉。

林允曬出鞋帶斷裂的高跟鞋。（圖／翻攝自微博）

林允後來受訪時表情略顯緊張，坦言擔心自己會因尚未回過神來說錯話。事後則透過微博發聲，曬出自己穿的黑色高跟鞋，以落淚表情符號寫下：「剛剛鞋帶鬆了」。畫面曝光後，粉絲心疼追問林允傷勢，她本人也親自回覆：「一點也不，秋褲厚的」看起來應該沒有大礙。

