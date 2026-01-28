女星結婚兩年無法懷孕！試管失敗崩潰「想到就會哭」 宣布年後重新來過

娛樂中心／綜合報導

湘瑩（王嫚萱）2024年底結婚至今，積極投入備孕卻至今仍未成功懷孕。（圖／翻攝自臉書）

女星湘瑩（王嫚萱）2024年底結婚至今，積極投入備孕卻至今仍未成功懷孕。近日她在社群平台分享最新心情，坦言療程結果不如預期，內心一度難過落淚，但仍選擇調整步調、繼續前行，直言「會繼續進行試管療程，真的很期待下一個階段。」

湘瑩透露，這次聽醫師說明PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）檢測結果時，心情比第一次得知結果時平靜許多，她回憶道：「記得第一次知道PGT-A結果沒有那麼好，我只要聽到就會哭，然後一直上網查資料。」但這樣的狀態反而讓壓力不斷累積，連醫師都忍不住提醒她，「不要再問了，你需要的是放鬆心情，什麼資料都不要查。」

廣告 廣告

她坦言，某一天心裡的壓力突然一次爆發，和老公聊完後忍不住大哭，「但聊完之後，我瞬間輕鬆了好多好多。」也特別在文中感謝另一半的陪伴與支持，寫下「謝謝老公」，成為她繼續走下去的重要力量。

湘瑩年後要繼續新的試管療程。（圖／翻攝自臉書）

為了調整身心狀態，湘瑩近來刻意放慢生活步調，分享自己已經「試著放慢腳步，好好休息、好好放鬆，也好好的備孕。」她表示現在每天都睡滿8小時，晚上固定泡腳，睡覺也乖乖穿襪子，並開始學著下廚，「雖然還是幼幼班等級，但聽到老公說好吃，真的很有成就感。」

儘管備孕之路仍充滿未知，湘瑩仍選擇以正面心態面對，她透露年後將準備進入新的療程階段，語氣中帶著期待地寫下：「年後準備要進入新的療程了，真的期待，一切順順利利呀。」期盼在迎接新年之後能夠擁有新的生活與新氣象。

更多三立新聞網報導

曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

台八女星出國「遇詐騙丟包！」還被性騷摸大腿 憤怒公布驚險過程

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

中國第一網紅驚傳癌症末期「治癒後再復發」 秀出手術疤痕惹心疼

