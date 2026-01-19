女星結婚3年拒生第3胎！手臂植入避孕針 「全程親自掌鏡」畫面曝光

記者徐珮華／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年與助理男友結婚後，育有1子1女，日前受訪談及第3胎計畫，嚇壞秒回「太可怕了」婉拒。近日她下定決心，在手臂內側植入避孕針，正式終結懷孕可能，直言：「我的體力、精力和愛都已經用盡在2個寶貝身上了，2胎就很吃力了，3寶真的先不要。」

蔡允潔結婚3年育有一對子女。（圖／翻攝自蔡允潔IG）

蔡允潔透過社群平台分享植入避孕針經歷，笑說對於植入過程並不害怕，反而最害怕再生第3胎。影片中，醫師說明植入避孕針後，懷孕機率低於千分之一，效果可以維持長達3年，且完全不會對媽媽身體造成傷害，就算餵母奶也不受影響。整個過程僅約3秒，避孕針植入手臂內側，傷口看得見但摸不著，相當神奇。

蔡允潔分享植入避孕針過程。（圖／翻攝自蔡允潔IG）

蔡允潔分享植入避孕針過程。（圖／翻攝自蔡允潔IG）

蔡允潔坦言，老公目前還沒做好結紮的心理準備，所幸自己足夠勇敢，扛下避孕重任，不僅全程親自掌鏡記錄，結束後甚至能直接開車回家接送孩子，新穎的避孕方式引發不少網友熱烈討論。

