女星罕吐低潮心聲！自嘲當藝人像「廢人」：成名太快與社會隔離

新加坡歌手陳潔儀首度挑戰人文節目主持人。（圖／公共電視、新傳媒提供）





節目《列車人生》邀請新加坡歌手陳潔儀首次挑戰人文旅遊節目主持人，搭乘橫跨1,360公里、耗時32小時的土耳其「東方快車」，從首都安卡拉駛向東北邊境城市卡爾斯，在冰雪與陌生靈魂之間，體會「相遇即是緣分」的溫度，展開一場深度自我對話的療癒之旅。



陳潔儀擁有32年演藝生涯，在節目中罕見袒露心聲：「近年我才真的學會獨處，我20多歲書都沒念完就當職業歌手，很快成名。公司給我很多資源，但也讓我快速與社會隔離。直到過了30歲，我開始覺得自己很多方面都不足，好像除了唱歌什麼都不會。講難聽點，當藝人讓我變成一個『廢人』。」她坦言後來暫別歌壇回去念書、吸取社會經驗，才突然覺得自己比較全面，也找到之前沒有的信心。

廣告 廣告

陳潔儀罕見吐露出道32年心聲。（圖／公共電視、新傳媒提供）

陳潔儀罕見吐露出道32年心聲。（圖／公共電視、新傳媒提供）

旅程中，陳潔儀前往邊境城市卡爾斯的小村子觀賞吟遊詩人阿克詹的演出，同樣從事表演工作的她有感而發：「整段演出都是土耳其文，但我完全沒有抽離感，他的每個語氣、眼神都抓住我，像個治癒別人心靈的藝術家。」當阿克詹分享藝名源自已離世母親的故事時，陳潔儀當場感動落淚：「我媽媽現在年紀很大，身體也不好，我們已在做心理準備。她非常了解我，我好的地方全都歸功於媽媽的教誨。」令人感傷的是，節目拍攝結束三個月後，陳潔儀的母親離世，這段談話成了珍貴的永恆追憶。



接到節目邀約時，陳潔儀既興奮又忐忑：「做旅遊節目是我的夢想，但製作單位要求不能帶團隊，必須自己化妝做造型。我平時完全依賴團隊，連化妝都很少動手。」為此她特地上化妝課，出發前兩週每天勤敷面膜。談到最大收穫，陳潔儀開心表示：「最大的感受是感恩！原來我真的可以在沒有團隊的情況下自己做妝髮和衣服，這是全新的自信！我一直在追求全方位的自信、自足、自力更生的本事。」



【更多東森娛樂報導】

●曾寶儀頂43度高溫拍攝！挑戰280公里朝聖路 攜陳潔儀主持

●桂綸鎂突喊「我好像懷孕了」！挺「金色寶寶」孕肚走不動畫面曝

●爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

