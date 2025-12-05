女星罹癌3年...「邊拍戲邊抗癌不敵離世」 最後身影曝光

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名：上野豐）因大腸癌病逝，享壽73歲。（圖／翻攝自X）





日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名：上野豐）被日本男團純烈成員酒井一圭透露在11月27日因大腸癌病逝，隨後日本東映電影公司也證實噩耗，享壽73歲。

根據日媒報導，日本東映電影公司於12月3日發布訃告證實中島豐離世消息，表示葬禮已經由其長女主導下，以家庭形式低調舉辦完畢。

中島豐從選美比賽出身，後加入日本東映電影公司開始演藝生涯，並憑藉《卡車野郎》系列電影迅速走紅，是1970年代的代表女星。即便在2022年被診斷出大腸癌，中島豐都沒有放棄熱愛的演藝事業，選擇一邊拍戲一邊抗癌。

日本資深女星中島豐出席7月6日出席於東京舉辦的電影《卡車野郎》上映50周年座談會。（圖／翻攝自X）

中島豐最後一次公開露面，是在7月6日出席於東京舉辦的電影《卡車野郎》上映50周年座談會，當時的她也因為罹病多次手術邊的消瘦，但在台上依舊神彩奕奕，令大眾敬佩又心疼。



