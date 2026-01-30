女星肇逃逼助理頂罪！劉樂妍自爆「我1年撞3次」得意：祖上18代在保佑

娛樂中心／黃韻璇報導

中國女星金晨近日被爆涉嫌「肇事逃逸」。（圖／翻攝自微博）

中國女星金晨近日被爆涉嫌「肇事逃逸」，事情發生在去年3月，她在事發後火速離開現場，甚至讓助理背黑鍋，事件曝光後引發社會譁然。不料，赴中國發展多年的女星劉樂妍也跟著討論，自爆她一年撞三次，直言撞車也不是什麼負面新聞，為何要叫人頂罪？

35歲中國金晨因參加《乘風破浪的姐姐》、主演電視劇《隱秘而偉大》，迎來事業第二高峰，後來更加盟演出《慶餘年2》，近日她被爆涉嫌「肇事逃逸」，爆料者提供一份道路交通事故認定書，當中顯示徐長青在2025年3月16日下午3時許，駕駛小型客車行駛至紹興市柯橋區，因疏於防範觀察與警示牌發生碰撞，後車輛又與房屋圍牆發生碰撞，致車輛、警示牌、房屋圍牆受損及徐長青本人受傷，經調查取證認定，當事人徐長青負全部責任。

然而之後保險公司開始調查理賠，調看交警隊的監控時才發現，駕車的司機並不是徐長青，而是車主金晨本人，金晨涉嫌逃逸並讓他人頂包騙保，保險公司隨即向交警隊報案，金晨親自聯繫保險公司要求撤案，表示她會自行負擔費用，於是保險公司撤銷報案。

劉樂妍自爆「一年撞車三次」。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

事件曝光後引發微博熱議，劉樂妍PO出新聞截圖跟著討論，自爆自己一年撞三次，透露「三次都撞到大家建議我直接報廢的程度。出車禍，我說我是專家，應該沒人有異議吧？」她直言自己很不解，出車禍不就是在原地打電話等警察來，拿了警察認定的責任書，就可以去找保險理賠了，為何要逃跑叫人頂罪。

劉樂妍疑惑道，「誰開的就誰開的，反正有保險不是嗎？我真是沒看懂，也不明白跑的理由是什麼？撞車也不是啥負面新聞啊」，她表示，自己已經撞到覺得是祖上18代在保佑的人，甚至撞車撞出來一台新車，真的不懂金晨逃跑叫人頂罪的點在哪。

