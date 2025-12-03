女星自曝家族在廣州有整條街 親吐遺產「1毛錢都沒分到」內幕

43歲女星陳法拉2021年加入漫威宇宙，演出電影《尚氣與十環傳奇》中男主角的母親、梁朝偉的太太。她近年在好萊塢發展演出不少作品，港媒報導，她最近回廣州出席活動，自曝家族在廣州財力雄厚，不僅在市中心有房子，還有整條街的房產，有位親戚過世後，因陳法拉一家跟這些遠親平時沒來往，就沒通知他們遺產事務，導致他們一毛錢都沒分到。

據《香港01》報導，陳法拉在大陸出生，14歲時和家人移民到美國，有傳聞她的爺爺陳玄是知名聲樂家，家世不凡，近日陳法拉到廣州宣傳電影《贖夢》時證實此事，還自曝祖母祖籍番禺，是廣州人，家族在市中心本來有房子，後來不知去向。

陳法拉說有親人過世後，「其他親戚都分到房產，好像有一整條街就分了很多單元給他們，卻沒通知我們」，媒體問是因為跟這些親戚聯繫不多，陳法拉承認：「不知道怎麼找他們」，引來網友推測可能指的是無從考究的遠房親戚，所以分產時自然沒連繫到陳法拉一家，甚至可能不知道他們是親人關係。

陳法拉有過兩段婚姻，2007年與「New way大少」薛世恒（Daniel）秘婚，但婚姻維持了6年告終，當時薛世恒曾表示為了陳法拉的事業對外隱瞞婚姻，遷就事業卻沒了家庭，花了很多時間療傷。2019年陳法拉梅開二度嫁給法國男友Emmanuel Straschnov，婚後生下1女1子，集滿「好」字。

