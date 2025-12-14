女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上

娛樂中心／綜合報導

港星佘詩曼日前坦言已經立好遺囑。（圖／翻攝自微博）

50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。

香港女星佘詩曼。（圖／翻攝自微博）

佘詩曼透露，自己是在40歲時就已下定決心立遺囑，前陣子才正式完成相關程序。她提到，近年演藝圈多位前輩相繼離世，其中包括2024年10月過世的乾爸許紹雄，讓她受到不小衝擊，也開始更認真思考人生與未來。她直言，演藝工作一路走來並不輕鬆，若有一天真的發生意外，希望辛苦賺來的積蓄能依照自己的意願分配，而不是被隨意浪費。

港星佘詩曼因為飾演《延禧攻略》人氣高漲，活動代言不斷。（圖／翻攝自佘詩曼微博）

對於財產規劃，佘詩曼表示，大部分將留給母親與兩位兄弟，另有一部分會捐作慈善用途。幼年喪父的她，也罕見談到家庭狀況，透露母親曾一度重病，讓她在疫情期間刻意減少工作量，選擇留在香港多陪伴家人。她認為，生老病死是人生必經的過程，重要的是把握當下、活在現在，成為一個能幫助別人、也讓自己感到踏實的人。

談到感情與婚姻觀，佘詩曼則顯得相當豁達。她笑說，看著身邊朋友為育兒與家庭承受的壓力，覺得比拍戲還辛苦，自認無法負荷。她坦言，如果回到30歲，或許會想戀愛、結婚，但隨著年紀增長，現在已不再執著於婚姻或生兒育女，對現階段的生活狀態感到自在。

相關訪談曝光後，也引發不少網友共鳴，有人感嘆「人生無常才是常態」，也有人直言提早立遺囑其實相當理性，「不然將來反而更麻煩」，更有網友認為，近年頻傳的意外與離世消息，確實讓不少人重新思考「明天和意外，哪一個會先到」。佘詩曼看待生死的通透態度，也讓外界再次看見她舞台之外的成熟與清醒。

