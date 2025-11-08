女星自爆收飯局邀約！金主開價「2萬免碰身體」
32歲香港女星鄺靜汶，曾二度參選香港小姐，落選後轉戰電視圈，曾受邵氏力捧。近日，她自曝收到飯局邀請，哭笑不得。
鄺靜汶在IG限時動態貼出飯局邀約的部分截圖，客戶從事保險業，以5000港幣（約新台幣2萬）的報酬，邀請鄺靜汶一起吃飯，並強調「沒有身體接觸」。鄺靜汶相當傻眼，大呼：「喂，別開玩笑啦，五千塊還不夠我出一條 IG Reels 呢，開什麼玩笑？竟然有人喜歡我這種類型啊？我這麼火爆，情緒一來就會翻臉的，難道他的客人是有受虐傾向嗎？」
不僅如此，鄺靜汶還接到交友邀請，對方自稱30歲，從事軟體工程和網絡安全，熱愛健身和打遊戲，興趣是綜合武術和滑雪，會說英文、日文。對方繼續自介，稱個性很好、有責任感和愛心，「我尊重女人，也尊重父母。我不喜歡說大話，我喜歡努力讓自己變得更好。」
不過，看在鄺靜汶的眼裡，彷彿是一場鬧劇，她哭笑不得地表示：「看起來你好像很好的人，不過好像不太適合我，乖啦，回去玩交友App吧！其實你是想把自己介紹給我，還是要我幫你介紹女生？有沒有女生適合你呀？他說自己又善良又什麼的，但老實說，我現在真的不太相信男人說的話了。」
其他人也在看
手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了
手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北一名在展場當ShowGirl的女子控訴，日前逛完街，遭員警盤查，要她交出手機乖乖配合！原來員警，是要抓妨害風化案件的嫌犯，卻認錯人、抓錯人！女子事後相當傻眼，質問員警怎麼僅憑當天穿的衣服與嫌犯類似，就隨意盤查她？對此警局也回應，表示當天人車多，認錯了人，之後會加強教育。員警騎著警用機車，穿梭車陣橫擋在紅色休旅車前，示意要駕駛乖乖配合，打算要抓妨害風化案件，但女子都被請下車了，才驚覺烏龍一場。員警：「因為有相同特徵，所以我們才...，所以我們其實也不確定，所以我們還在釐清當中，我們釐清排除了，不好意思造成您的困擾。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）原來這名女子，根本不是員警要抓的對象，抓錯了人，實在有夠尷尬！女子回想，又氣又傻眼，不能接受只因為衣服，恰巧跟員警鎖定的對象雷同，就被當成犯人。當事女子：「白色布鞋、灰色的褲子、駝色上衣，嫌犯穿這樣他就抓我。」據了解，員警當天早就鎖定對象，在北市長春復北路口蹲點要逮人，疑似看到了可疑車輛，就緊跟，一直到民生復北路口，看到這名女子上了車，穿著剛好與他們要逮捕的對象雷同，因此才馬上攔車要對方配合。當事女子：「我們在下個路口然後就突然警察包圍我們，就叫我們熄火下車，而且是路中間喔，手機也被拿走了，然後被開飛航模式。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）被誤認成嫌犯，女子發文指控當下手機直接被員警搶走，根本不知道發生什麼事情。不管說什麼，員警都不肯相信，一陣混亂後，才終於證明自己的清白。質問警方沒證據前怎麼能把她當罪犯，憑一個背影就亂抓人。害她整晚無法入眠，隔天還起一大早去廟裡拜拜收驚。三民派出所所長 陳于涵：「路上人車眾多而有誤認攔查無辜之情事，於釐清後隨即致歉離去，對於民眾造成困擾本分局感表歉意。」雖然警方事後表達歉意，但逮人鬧烏龍，已經在被害人心中留下恐懼陰影。原文出處：抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？ 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 1 天前
星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我
娛樂中心 ／徐詩詠報導過去出身選秀節目《超級星光大道》的藝人安歆澐，嫁給小16歲的國手莊英杰後，與對方育有一對兒女。安歆澐過去還在節目上公開稱讚老公體力好，曾笑說「一夜6次」。但近期兩人婚姻卻亮紅燈，安歆澐控訴莊英杰不僅無視兩人協議，偷吃自己的人妻閨密，還持菜刀家暴她。民視 ・ 11 小時前
超犯規！短今拉鍊沒拉「渾圓雪乳炸出深溝」 火辣身材全都露
短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。平常短今也樂於在社群中分享生活，今（7日）她釋出旅遊東京的美照，只見她拉下胸前拉鍊，深溝全都被看光。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「不乾淨」？國三竹崎段昨車禍2人慘死 今對向車道混凝土車翻覆
國道3號嘉義縣竹崎段291公里處北上車道，今天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，駕駛輕傷婉拒送醫，肇事駕駛向警方表示是方向盤鎖死；由於同一路段的南下車道昨天剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。國道3號南下嘉義縣竹崎段291.3公里處，昨天早上10點20分發自由時報 ・ 13 小時前
被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
港星鄺靜汶起初從香港小姐競選發跡，後來轉戰戲劇圈累積不少作品，讓觀眾留有印象，近日，鄺靜汶在社群中指出自己收到飯局邀約，她也曬出私訊截圖，吐槽價碼「不夠我出一條IG Reels」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍EBC東森新聞 ・ 17 小時前
32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」
娛樂中心／楊佩怡報導32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。民視 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 9 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 7 小時前