女星自爆收飯局邀約！金主開價「2萬免碰身體」

鄺靜汶接連收到飯局邀約和交友邀請。(圖/IG@cindykcmjj)

32歲香港女星鄺靜汶，曾二度參選香港小姐，落選後轉戰電視圈，曾受邵氏力捧。近日，她自曝收到飯局邀請，哭笑不得。

鄺靜汶在IG限時動態貼出飯局邀約的部分截圖，客戶從事保險業，以5000港幣（約新台幣2萬）的報酬，邀請鄺靜汶一起吃飯，並強調「沒有身體接觸」。鄺靜汶相當傻眼，大呼：「喂，別開玩笑啦，五千塊還不夠我出一條 IG Reels 呢，開什麼玩笑？竟然有人喜歡我這種類型啊？我這麼火爆，情緒一來就會翻臉的，難道他的客人是有受虐傾向嗎？」

有人以5000港幣的代價邀請鄺靜汶純吃飯。(圖/IG@cindykcmjj)

不僅如此，鄺靜汶還接到交友邀請，對方自稱30歲，從事軟體工程和網絡安全，熱愛健身和打遊戲，興趣是綜合武術和滑雪，會說英文、日文。對方繼續自介，稱個性很好、有責任感和愛心，「我尊重女人，也尊重父母。我不喜歡說大話，我喜歡努力讓自己變得更好。」

不過，看在鄺靜汶的眼裡，彷彿是一場鬧劇，她哭笑不得地表示：「看起來你好像很好的人，不過好像不太適合我，乖啦，回去玩交友App吧！其實你是想把自己介紹給我，還是要我幫你介紹女生？有沒有女生適合你呀？他說自己又善良又什麼的，但老實說，我現在真的不太相信男人說的話了。」

