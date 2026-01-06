女星自爆一度胖8公斤！雙下巴全跑出 笑稱「角色越胖越可愛」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》將於11日每週日晚間8點公視台語台首播。今（6）日舉辦首映並播放7分鐘片花預告，演員陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎也難得齊聚，在訪問時也分享了許多拍攝時的趣事。其中王真琳現身時也被發現與主視覺海報的模樣明顯不同，對此，她坦言當時自己胖了8公斤，花了一年的時間才瘦回來。

《人生只租不賣》首映會，「租管5人幫」王真琳(左起)、林予晞、陳姸霏、黃河、謝章穎齊聚。(圖／公視台語台提供)

王真琳表示，對於她而言用台語演戲是一大挑戰，當時壓力性飲食加上美食誘惑，讓她體重數字漸增，導致拍攝到一半，就發現褲子越來越緊，連家人都曾虧她說會不會不連戲，但王真琳認為，這個角色的形象本就憨憨的，也覺得角色越胖越可愛，甚至有時候不刻意擠就有雙下巴跑出來，她還說：「希望可以靠雙下巴，讓大家有耳目一新的感覺啦！」

不過，在殺青後，因為接踵而來的慶功宴、尾牙還有過年，讓168公分的王真琳體重來到60公斤，直呼：「看到6開頭嚇一跳！」之後她也開始注意澱粉的攝取。至於有沒有因此被經紀人提醒，她則坦言在對方開口前，自己就搶先一步說：「我已經很辛苦了！」因此公司沒有給予壓力。而被問到當時的食量，她則說雖然沒有算過，但自己應該可以吃20盤迴轉壽司。

至於首度合作的黃河和陳姸霏，被問到戲外相差11歲有沒有代溝，黃河坦言，只要不要談到年代差距的東西就還好，陳姸霏則表示，因為自己有一個大7歲的姐姐，所以很多東西其實都知道，更坦言比期代溝更害怕對方覺得自己吵，更爆料自己私下的樣子，「我在家裡是連我媽都想把我嘴巴貼起來。」因此她很感謝黃河對自己的包容，但黃河則表示，自己個性比較害羞，幸好陳姸霏很活潑，所以在一開始合作時才沒那麼尷尬，「還好她破冰了，我就不容易這麼尷尬。」









