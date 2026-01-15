女星自爆「換了三任老公」走過15年水晶婚！ 莊凱勛結婚10年依然熱情

記者趙浩雲／台北報導

《婚內失戀》張詩盈首次搭檔莊凱勛，自曝婚後「詩意被生活磨平」變愛碎念人妻。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

張詩盈是《婚內失戀》經典卡司中唯一三次演出的老公都由不同人飾演，笑稱自己「等於有三任老公的經驗」。這次她與第三任老公莊凱勛攜手飾演走過15年「水晶婚」的夫妻安安與阿偉。談到《婚內失戀》對自身最大的影響，張詩盈表示，每次演出都像是在檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，是否正是造成失戀感的來源。她笑說最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

不過她也認為，安安在知道阿偉對「家」的期待與自己不同後，選擇不再溝通、默默忍受委屈，這點其實不像真實的她自己，笑說：「我是連苦瓜都不吃的公主。」此外，安安會與阿偉在生活中玩扮演遊戲發展創作靈感，而她在生活中並不是那麼愛演或玩耍的人，她反而認為這是一種加分：「我可以理解當實際面對生活瑣事時的面貌與脾氣會是怎樣，不會戴著想像的樣子來演繹或美化婚姻的樣子。」

張詩盈笑說自己換了三個老公。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露，身為新成員，他其實也相當緊張，談到角色，莊凱勛認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，巧的是莊凱勛與張詩盈的婚姻都剛好經營了10年左右，張詩盈覺得雖然演了三次，但很多事情是不一樣的：「因為夫妻兩個人的狀態是一直在變動的。

對於婚姻關係，兩人的看法很接近，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的兩人是隊友：「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然兩個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量。」

