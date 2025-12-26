女星與公司解約險放棄追夢 因偶像曹雅雯情緒潰堤

冬天Grace推出台語單曲〈一聲失禮〉。（圖／冬天Grace提供）

歌手冬天Grace推出台語單曲〈一聲失禮〉，這不僅是她人生第一首自創曲，更是一首寫給「曾經對自己說過無數次對不起」的作品。去年主動向前經紀公司提出解約後，她一度以為音樂之路就此畫下句點，沒想到卻在低潮中完成創作，重新找回追夢的初心。

回憶起創作過程，冬天Grace坦言寫歌這件事一直是她心裡放不下，卻始終跨不過去的一道坎，過去多次嘗試都以失敗告終。直到某次在朋友的建議下，再次提筆才終於寫出〈一聲失禮〉最初的版本，歌詞描寫的是她獨自來到台北追夢的心情，即便當時的作品並不成熟，卻在分享給別人時邊說邊落淚，也因為對方的一句話「你可以把你現在的情緒記錄下來」，讓歌曲真正誕生。

廣告 廣告

冬天Grace邀請偶像曹雅雯擔任配唱製作人。（圖／冬天Grace提供）

〈一聲失禮〉更邀請到金曲歌后曹雅雯擔任配唱製作人，冬天提到她從國中時期，因為看唱歌選秀節目《明日之星》開始喜歡曹雅雯，長大後也一路關注著她的每個作品。因為認為曹雅雯對於「北漂追夢」的勇氣想必也能感同身受，於是鼓起勇氣透過 IG 私訊發出邀請，曹雅雯在聽過demo後，也點頭答應擔任配唱製作人，能夠促成本次的合作讓冬天受到非常大的鼓舞。

最難忘的一段則是曹雅雯希望冬天能夠放開來唱，刻意和她聊歌曲背後的故事，成功讓她情緒潰堤，再次哭完之後的演唱反而情感完全打開，也讓後半段配唱一氣呵成。冬天也想向曹雅雯道聲感謝：「謝謝她願意陪我完成這首作品，謝謝她的鼓勵、耐心與溫暖，這次的合作真的讓我覺得自己是一個很幸運的人。我也會繼續喜歡她的音樂、喜歡她的瘋！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」