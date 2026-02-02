女星舞台上頻眨眼 「下秒轉身暈倒」急送醫

歌手于文文在商演時候於舞台上暈倒。（圖／翻攝自微博）





憑藉歌曲〈體面〉爆紅的歌手于文文昨（1日）參加了在貴州的商演活動，沒想到唱完第4首歌曲轉身後，突然癱軟在地暈倒，救護車也緊急將其送醫，現場和看到影片的粉絲都擔憂不已。

于文文昨日出席戶外商演活動時，發生了暈倒狀況，工作人員用擔架將她送下台，救護車也趕到現場，消息一出讓粉絲擔憂不已，而現場觀眾也透露，于文文在唱歌時候頻繁眨眼，本來以為是有人用激光筆照射，卻沒想到是身體不適的前兆。

對此，于文文工作室在23:40才終於在微博發文報平安，表示：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心。」不過由於沒有說明身體狀況，還是讓許多粉絲擔憂，紛紛留言希望能說明病情以及暈倒原因。



