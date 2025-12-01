女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病

藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。

燕麥奶咖啡之所以口感滑順好喝，是因為科學製程的結果。醫師指出，燕麥在製程中通常經過酵素水解，將澱粉轉化為麥芽糖，即使標榜無加糖，喝起來也會有甜味。 （示意圖／Pixabay）

唐玲在抗癌6年後，好不容易戰勝癌症，前一陣子卻被醫師診斷為糖尿病前期。她表示自己過去有空腹喝燕麥奶咖啡的習慣，持續長達4年，導致血糖一度飆升至200多。得知血糖異常後，她立即改變飲食習慣，目前若想喝飲料，只敢選擇黑咖啡，血糖已經恢復正常水平。

廣告 廣告

邱筱宸醫師在臉書粉專發文解釋，燕麥奶咖啡之所以口感滑順好喝，是因為科學製程的結果。她指出，燕麥在製程中通常經過酵素水解，將澱粉轉化為麥芽糖，即使標榜無加糖，喝起來也會有甜味。此外，為了模擬濃郁口感並讓奶泡持久，配方中通常添加菜籽油或葵花油等植物油。

專業醫師進一步解釋，撇開咖啡不談，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且因液體形式使其吸收速度快，升糖指數通常高於豆漿。邱筱宸建議，糖尿病患者應將燕麥奶視為澱粉類而非飲料，若有血糖問題但想喝燕麥奶或燕麥奶咖啡，應將其納入當餐的「飯量/澱粉量」計算中，以避免血糖波動過大。

唐玲罹癌後又確診糖尿病，感到十分崩潰。（圖／翻攝自臉書＠lingling16888168）

邱筱宸也提到，燕麥奶最大的營養價值在於β-葡聚糖，研究顯示每天攝取約3公克來自燕麥的β-葡聚糖，有助於降低總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇。此外，β-葡聚糖在腸道被發酵後產生的短鏈脂肪酸，對調節腸道菌相與免疫系統也有潛在好處。

唐玲2019年確診第4期胃癌，經過手術與化療等治療後成功抗癌。然而，這次被診斷為糖尿病前期，讓她更加警惕日常飲食習慣對健康的影響。目前她已調整飲食方式，血糖數值已回歸正常範圍，為自己的健康把關。

延伸閱讀

中職/奪冠後連兩年戰績不理想 味全龍教練團傳大地震

「城內分行」2度列古蹟 華南銀行無奈提告

拿到600萬退休金！夫妻爽花百萬環遊世界 回國卻後悔了