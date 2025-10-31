女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！

（圖／取自楊小黎IG）

近日楊小黎到維也納工作，趁空檔走進當地髮廊，只想簡單弄個捲髮，沒想到直接體驗到「異國吹髮文化衝擊」？

她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿姨妳要確定耶！」

（圖／取自楊小黎IG）

影片一出更是瞬間笑翻全網！鏡頭中她頂著一頭超澎、被冷風吹得飄起的髮型，彷彿穿越回幾十年前的歐洲時髦年代劇，像是時光機設錯年份。網友立刻留言狂刷：「還以為是以前照片重發」「太復古了吧」「審美超前部署」，她自己也忍不住自嘲，笑稱這造型讓她到回國前都不想洗頭了。

（圖／取自楊小黎IG）

其實楊小黎平日大多走甜美清新路線：制服look像元氣校園劇女主角，日常毛帽穿搭是鄰家少女vibe；正式活動時又能仙氣飄逸、氣質滿滿。這次出國一坐上沙龍椅，直接解鎖「奧地利古典名媛風」，反差之大讓粉絲都笑崩，她自己則笑翻：「阿姨說我漂亮，但我真的不懂這個時尚！」

（圖／取自楊小黎IG）

（圖／取自楊小黎IG）

雖然成品跟期待差很大，但她敢拍敢放、用笑面對，就成功把這趟吹髮變成最可愛的旅行插曲！異國生活就是這樣——有時不是換了新髮型，而是換了一個時代，但能把「文化審美差」變成幽默分享，也難怪網友狂讚她：「連踩雷都這麼可愛。」

