女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
近日楊小黎到維也納工作，趁空檔走進當地髮廊，只想簡單弄個捲髮，沒想到直接體驗到「異國吹髮文化衝擊」？
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿姨妳要確定耶！」
影片一出更是瞬間笑翻全網！鏡頭中她頂著一頭超澎、被冷風吹得飄起的髮型，彷彿穿越回幾十年前的歐洲時髦年代劇，像是時光機設錯年份。網友立刻留言狂刷：「還以為是以前照片重發」「太復古了吧」「審美超前部署」，她自己也忍不住自嘲，笑稱這造型讓她到回國前都不想洗頭了。
其實楊小黎平日大多走甜美清新路線：制服look像元氣校園劇女主角，日常毛帽穿搭是鄰家少女vibe；正式活動時又能仙氣飄逸、氣質滿滿。這次出國一坐上沙龍椅，直接解鎖「奧地利古典名媛風」，反差之大讓粉絲都笑崩，她自己則笑翻：「阿姨說我漂亮，但我真的不懂這個時尚！」
雖然成品跟期待差很大，但她敢拍敢放、用笑面對，就成功把這趟吹髮變成最可愛的旅行插曲！異國生活就是這樣——有時不是換了新髮型，而是換了一個時代，但能把「文化審美差」變成幽默分享，也難怪網友狂讚她：「連踩雷都這麼可愛。」
看更多 CTWANT 文章
林志玲拍廣告「夢回18歲」！高馬尾+橘色吊帶裙甜到不科學 彷彿少女時代重現！
才15歲就美成這樣！鍾麗緹小女兒考拉登VOGUE紅毯驚豔全場 網瘋喊：原地出道！
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其他人也在看
王瑞霞35年玉女形象全毀！ 崩潰：我被騙來的
「漂亮寶貝」王瑞霞睽違35年，終於在今年圓夢舉辦首場個人演唱會，57歲的她最近也登上《花甲少年趣旅行》，不料卻被同行友人荒山亮爆料「私下反差極大」，王瑞霞哭笑不得的說是被騙來的，也自虧：「我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 7 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
港式台妹》約會AA還是男生買單？台灣vs日本男女大不同！
當日本男生遇上台灣文化，AA制、剝蝦、男女生竟然都不一樣！？《港式台妹》香港人花丸，這次邀請在台灣生活的日本人大志 @taishi_official.jp 一起聊聊日本大阪女生有多主動呢？台灣人到底多直接呢？從「丟垃圾也要化妝」到「幫女生剝蝦是失禮？」笑點滿滿又超文化衝擊！太報 ・ 1 天前
1屍2命！台中30歲孕婦氣喘發作「外出求救被反鎖」…送醫不治
台中西屯區一處出租套房驚傳憾事，今日（31日）上午10時許，一名懷孕約2個月的30多歲孕婦，獨自在家時疑似氣喘發作、喘不過氣，孕婦外出求救不慎被反鎖門外。警消獲報到場時，房東已將房門打開，並將孕婦攙扶進屋休息，但孕婦躺在床上已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「這天團」含金量上升！網讚：當過兵又專情
棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「天團」含金量全面上升！網讚：當過兵又專情造咖 ・ 6 小時前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 4 小時前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 4 小時前
驚！94%腎臟病人不自知 醫師提醒三症狀是警訊
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：腎臟內科鄧子聰醫師看診／花蓮慈濟醫院提供 腎臟病是近代社會中最常見且最容易被忽略的「沉默殺手」之一，根據台灣腎臟醫學會2025年的統計結果，有好醫師新聞網 ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
蔡依林宣布12/30、12/31、1/1唱進台北大巨蛋！興奮喊話：人間樂園任我打造
蔡依林JOLIN在大家引頸期盼下，終於宣布將在12月30日、12月31日及2026年1月1日一連登上台北大巨蛋舉辦「 國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，以專輯《PLEASURE》為主題，親手打造一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
台中孕婦疑氣喘發作昏迷 送醫搶救不治
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市1名懷孕約2個月孕婦今天疑氣喘發作昏迷，消防局獲報協助送醫，但經急救後仍宣告不治。警方表示，正釐清相關過程。中央社 ・ 4 小時前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前