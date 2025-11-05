女星被倒債2千多萬！靠「這招」度過難關 學生感動拿存摺相挺

陳衣宸（右）曾被倒債2000多萬，靠著開班教唱歌度過難關。左為白冰冰。長興影視提供

「樂天歌姬」陳衣宸等了3年終於出了新歌〈聖母媽祖〉，日前她特別上《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。住在彰化的她家附近就有媽祖廟，任何喜怒哀樂都會跟媽祖說，就算被倒債2000多萬，也靠著開班教唱歌度過難關，不過教唱給她更大的成就感是能陪伴退休的長輩，「他們把我當女兒餵養，害我胖10公斤，是最甜蜜的負擔。」

陳衣宸從大三開始就在家附近的社區大家當歌唱老師，一開始是為了賺零用錢，後來是為了陪伴失智的媽媽，歌唱老師變成了她的正職，「我媽媽失智已經19年了，一開始我會讓媽媽陪著我去教唱歌，減緩她失智的症狀。」因為女兒沒上電視是媽媽最大的遺憾，因此她上了三立《超級紅人榜》，一共征戰431天，現在陳媽媽已經完全忘了她，但只要一聽到她的歌聲，就會手舞足蹈。

陳衣宸跟媽祖很有緣，歌唱教室旁邊就是媽祖廟，3年前有師姐跟陳衣宸預言她會為神明唱歌，因此她遇到了〈聖母媽祖〉這首歌，但等了3年才找到從事建築業的金主，他聽了她的歌覺得可以撫慰人心，決定幫她出單曲，並花錢舉辦「聖母媽祖巡迴演唱會」。

陳衣宸在《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。長興影視提供

住在彰化的陳衣宸有事都會去拜媽祖，2011年她跟老公做生意被倒了2000多萬，她第一時間請示媽祖要如何把錢拿回來，「當時一個月要支出30萬，結果回來幾天後，我的工作就變多，時任北斗鎮長楊麗香知道我的狀況之後很幫忙。」她的歌唱班從8個班，開到15個班，讓她度過難關，讓她更感動的是「有兩個學生拿著存款簿印章，說我需要就先拿去用，他們都是拜媽祖的人。」

教唱成了陳衣宸主要收入，更大的成就感是可以陪伴很多退休的長輩，「我的學生有95歲的阿公，也有憂鬱患者，透過學習與音樂的陪伴，對他們的身心健康起了很大的作用。」她在彰化26個鄉鎮都有學生，「15個班等於星期一到星期五早、午、晚，全天都有課，學生怕我太累，會煮好料理給我吃，讓我整整胖了10公斤。」



