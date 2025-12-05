女星被另一半逼整形隆乳 李進良：很難處理

《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子，揭開女人內心的自我懷疑。（圖/六魚文創）

《整形過後》即將於13日首播，今（5日）起將陸續釋出6支預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事，從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。

曾因車禍毀容的「八點檔女神」徐千京，在《整形過後》與夢多配對，詮釋感情關係中的「外貌焦慮」。劇中夢多因渴望外界認同，竟要求徐千京飾演的另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」找回重生的起點。《整形過後》醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

《整形過後》「瓊瑤女星」趙永馨飾演（左）失智婦，深情翁童毅軍（右）欲整回18歲喚回愛情。（圖/六魚文創）

最讓人淚流的是，劇中「瓊瑤女神」趙永馨因失智忘記了丈夫童毅軍，為喚回失智太太的心動記憶，他當面向整外神醫温昇豪提出想要整回18歲這個不可能的任務，這段「失智之愛」篇章是全劇最溫柔也最催淚的案例之一，也讓温昇豪印象深刻：「這是整部劇唯一一個沒有動手術的個案，卻因為那份真摯的愛，讓整個醫護團隊都動員起來想辦法幫他。」他也因此感觸：「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

此外，金馬女配王渝萱在影集裡飾演光鮮亮麗卻被父親（湯志偉 飾）全面操控的流行天后。她選擇用「自毀容貌」的方式割裂父女關係枷鎖，直到被温昇豪點破：「那是你的臉，你自己決定。」她才徹底醒悟。金鐘影后劉瑞琪則突破演出，詮釋晚年冒險完成性別重置的母親，一句「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」震撼觀眾。影集中罕見呈現高齡跨性別者的生命現實，包含家人衝突、醫療風險、身體負擔與對自我認同的最後一搏，活了這麼多年，只想終於成為自己。

《整形過後》劉瑞琪飾演晚年冒險執行性別重置手術，只為活得像自己。（圖/六魚文創）

BL劇《某某》男星曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，面對社會歧視、霸凌與自卑，他的角色揭開另一種傷口，「真正痛的不是臉上的疤，而是他人的眼光」；「金曲歌后」艾怡良則與林育品（阿喜）飾演酒店姊妹花，則以「身體作為生財工具」的現實切入。

