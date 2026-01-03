女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾

亞曼達賽佛瑞飾演女主人「妮娜」。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編鉅片《家弒服務》跨年上映首日登上新片票房冠軍！亞曼達塞佛瑞在片中飾演情緒陰晴不定的女主人「妮娜」，隨著劇情的推演，妮娜的情緒越來越失控，甚至會在家裡亂砸碗盤。「美乳女神」席德妮史威尼表示，她很喜歡看亞曼達賽佛瑞在這些橋段裡「放飛自我」。

《家弒服務》掀起「砸盤子」熱潮。（圖／車庫娛樂）

《家弒服務》掀起「砸盤子」熱潮。（圖／車庫娛樂）

亞曼達賽佛瑞也表示，在演戲時砸東西非常暢快：「我們很少拍這樣的電影，可以像在這部片裡那樣恣意破壞，簡直是美夢成真。砸東西竟然不用承擔任何後果！這太難得了。我演妮娜確實演得有點太過火，但我們擁有自己的憤怒和復仇時刻。」席德妮史威尼補充道：「對，我很愛看那些充分展現女性憤怒的電影。」或許是因為亞曼達賽佛瑞砸碗盤的畫面太經典，美國當地還舉辦可以砸盤子的《家弒服務》特映會，號召現場觀眾在放映結束後一起砸盤子！

廣告 廣告

席德妮史威尼（左）、亞曼達賽佛瑞聯合主演《家弒服務》。（圖／車庫娛樂）

席德妮史威尼（左）、亞曼達賽佛瑞聯合主演《家弒服務》。（圖／車庫娛樂）

亞曼達賽佛瑞透露，保羅費格的導演手法，讓她可以在表演中融入更多不可預測的元素：「保羅會在拍攝過程中在我耳邊悄悄給我一些指示，其他人聽不到內容。這為我創造了自由的空間，我可以脫離劇本、即興發揮，真正的探索角色。」

亞曼達賽佛瑞笑說：「有時候，我太投入了！甚至會不小心把片場的東西弄壞！但這很有宣洩作用，也很有趣，而且席德妮史威尼一直在我身邊，支持著我。」《家弒服務》現正好評熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大

●健身女神進軍SWAG！上圍比臉大「邊走邊晃」放桌上：中國最好

