女星被男娃突襲「曬美胸」全場笑翻！自嘲太會給福利了啦

（圖／取自蘇心甯IG）

「國光女神」Lala蘇心甯私下性格親切又有趣，日前現身好友張家瑋的慶生活動，沒想到因為一個小插曲意外成為全場焦點，笑翻一票粉絲。

活動當天，Lala抱著好友的兒子合照，沒想到這位小萌嬰竟伸出小手勾住她的粉色針織背心，讓領口微微下滑、畫面瞬間成為「福利照」。Lala見狀又驚又笑，急忙用手環抱小孩，自嘲：「男娃太會給福利了！只能抱緊處理啦！」網友看了全笑翻，大讚這畫面「又可愛又好香」、「萌娃根本懂拍照節奏」。

廣告 廣告

（圖／取自蘇心甯IG）

笑鬧之餘，Lala整個人的狀態也讓人驚豔！身穿粉色短版針織上衣搭配灰色高腰長裙的她，露出纖細腰線與完美比例，甜美又帶點俏皮，整個人像從畫中走出來一樣，她也在畫廊裡拿著調色盤合影，展現優雅氣質與活潑個性兼具的一面。

（圖／取自蘇心甯IG）

而其實Lala早已是17歲女兒的媽媽，日前才分享母女合照慶生，兩人穿上同款My Melody短T，根本像姊妹花！她也感性提到，獨自扶養女兒16年不容易，看到孩子長大懂事，既驕傲又感動，網友也紛紛留言誇她是「凍齡辣媽代表」、「美貌根本停留在20歲」。

（圖／取自蘇心甯IG）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

林志玲拍廣告「夢回18歲」！高馬尾+橘色吊帶裙甜到不科學 彷彿少女時代重現！