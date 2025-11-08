女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要

八點檔演員陳熙鋒出席活動，被問到近期范姜彥豐與老婆粿粿及王子的事件也回應了。（圖／翻攝自粿粿IG、東森娛樂）





八點檔演員陳熙鋒2020年結婚，育有一雙兒女，7日他出席萬海慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展活動，被問到近期范姜彥豐踢爆老婆粿粿出軌男星王子的事件，他坦言在這行要懂得拿捏分寸，尤其是結婚後要更小心。不過，陳熙鋒也透露過去在中國大陸拍戲時，曾被女星敲過房門。

陳熙鋒曾經與老婆討論過拍攝「親密戲」的話題，「她會知道這是工作，對我來說這也是工作。」雖然演藝圈光鮮亮麗，但陳熙鋒心裡也有一把尺，他舉例有時候在山上拍戲，女演員可能會需要被載到捷運站，「這時候我就會覺得載沒關係，可能別人眼中是有意圖，對我來說只是舉手之勞。」不過他也曾遇過對方「得寸進尺」。

陳熙鋒在中國大陸拍戲時，有次劇中女主角喝醉沒人理，他好心送對方回房間後就離開，沒想到女主角竟跑到陳熙鋒房間外敲門，大喊他的名字，「你給我出來」，「我心想妳不是喝醉了嗎？好像討債。」隔天女方也當作沒事發生，陳熙鋒也給面子不拆穿。

陳熙鋒結婚之後重心轉往家庭，加上有了2個分別是1歲半和3歲半的小孩，被問到會不會被吵到想要戴降噪耳機，他笑說「沒生之前，看到別人的小孩，就覺得吵成這樣子爸媽都沒聽到嗎，自己有小孩之後，自然而然會降噪。」

陳熙鋒認為婚前婚後是兩回事，「結婚後之前的承諾都要把它忘掉，是另外一個人生的開始。」就像先前一家人原本要到南部參加喜宴，沒想到兒子大病一場進加護病房，最後老婆獨自留在台北，他帶著女兒南下，「今天如果老婆不諒解，變成我兩邊不是人，因為另一邊是我家裡的喜宴。」因此溝通協調相當重要。

