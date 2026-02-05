女星親曝「被下降頭」經歷 拍片入戲太深「失控」嚇壞全場！

娛樂中心／吳宜庭報導



泰國恐怖經典《邪降》系列續作《邪降：覺醒》上映後引發熱烈討論，不僅登上泰國票房冠軍，終結《阿凡達：火與燼》四周霸榜紀錄，也被觀眾封為近年最「虐胃」的觀影體驗。片中極致痛感與殘虐視覺，加上丘普朗阿瑞昆瘋魔般的演技，讓觀眾印象深刻。丘普朗在片中飾演一位受霸凌少女，角色需在清純學生、復仇者與邪神附身三種人格間劇烈轉換，情緒張力全程拉滿。她也坦言為求真實，拍攝過程幾度感到精神崩潰。









丘普朗在受訪時，自曝一段「被下降頭」的恐怖經歷。（圖／翻攝自IG @ccherprang.ark）

除了大銀幕的恐怖表演，丘普朗在節目中大方分享一段真實「降頭」經歷。多年前，她曾連續一週高燒近40度，打針吃藥仍不見好轉，甚至一度暈倒。後來在熟悉風水的朋友協助下進行驅邪淨化儀式，隔天高燒竟奇蹟退去。三年後，她從母親口中得知，當時確實有人對她施咒，而施咒對象正是她心中懷疑的人選，這段驚悚經歷讓在場嘉賓無不倒吸一口氣。





她坦言，電影為求真實，拍攝過程幾度感到精神崩潰。（圖／翻攝自IG @ccherprang.ark）

丘普朗透露，拍攝《邪降：覺醒》期間，劇組為營造真實恐怖氛圍，將現場布置得極為陰森，唸咒時常讓她背脊發涼。由於長時間高度投入角色，她多次出現精神恍惚、記憶模糊的狀態，彷彿靈魂被抽乾，「有幾天拍完後整個人呆滯失神，情緒起伏大到失控，甚至需要工作人員攙扶走路，腦袋一片空白，只想回家睡覺。」事後回看成片，連她自己都被那副呆滯模樣嚇到。





