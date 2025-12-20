女星親眼目睹北捷殺人！見噴血車廂「10年不敢搭捷運」 留下身心創傷

記者趙浩雲／台北報導

台北市19日晚間發生恐怖隨機殺人案，27歲張文在台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上百貨6樓墜樓身亡，共造成4死（含兇嫌）11傷慘劇。事件不免讓人想起鄭捷2014年犯下的隨機殺人事件，女星歐陽靖就發文表示，自己是當年事件的目擊者，她到現在還無法放鬆搭乘大眾運輸。

昨晚台北發生恐怖殺人案，歐陽靖發文指出「我是當年鄭捷事件的目擊者，親眼看到兇手與地獄般染紅的江子翠月台，感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家。11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。在人潮多的場所也都會提高警覺」。

歐陽靖回憶，當時她與交往中的男友從板橋搭乘捷運板南線，準備前往台北車站轉車。因車廂人潮擁擠，兩人移動至列車最後一節車廂，她靠在車廂尾端滑手機，列車如常行駛。列車於江子翠站停靠時，車門一開，突然有大量乘客神情驚恐地衝入車廂，部分人身上明顯沾滿血跡。歐陽靖形容，當下一名身穿白色蕾絲紗裙的婦人全身染血，情緒激動地對她大喊「有人在殺人」，場面混亂駭人。隨後這群人又迅速往其他車廂奔逃。

當時她站在車廂尾端，透過車窗目睹江子翠站月台的景象。她形容，整個月台幾乎被鮮血覆蓋，地面可見大量血跡、拖行痕跡，血泊盡頭甚至躺著一具人體。她回憶，那是她第一次親眼見到如此大量、鮮紅且仍在流動的血液，畫面宛如地獄般震撼，還見到鄭捷站在月台被垃圾桶制止等景象，也讓她瞬間意識到「出大事了」。

張文犯下北市隨機殺人事件導致4死。（圖／翻攝畫面）

返家後，她從新聞中得知，嫌犯鄭捷在捷運車廂內犯案，造成4人死亡、24人受傷，成為台灣捷運通車以來最嚴重的隨機殺人事件。歐陽靖坦言，事件過後一段時間，她才察覺自己雙手不斷顫抖，卻幾乎感受不到恐懼或驚嚇，內心反而異常平靜。她進一步指出，後來才理解這可能是心理學所稱的「解離」現象，一種在重大創傷後，情緒與感受暫時切離的自我保護機制。即使事發已十年，只要再看到「江子翠」三個字，當天月台血跡與畫面仍歷歷在目，卻始終無法與具體情緒連結。

