女星記者會打十三支到最後一刻 鄭茵聲聞劉書宏打架肋骨裂傻了

【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本主持緯來實境節目《百分之一相對論》，今（22日）舉辦首播記者會，三個單元的NPC（遊戲角色）演員幾乎都到場。當要訪問時，姚以緹拿著手機走上座位，已經要開始還捨不得放下，且當下手機拿橫向，難不成是在玩遊戲？她害羞承認，那是玩什麼呢？結果是打鋪克牌「十三支」，非常反差。

姚以緹（左起）、温昇豪、孫沁岳是同一單元演員。（圖／記者許方正攝）

第一單元「月明村的虎靈傳說」，劇組直接於嘉義縣的大林鎮封街拍攝，一比一完整呈現虎靈祭典文化，探員潘君侖回憶當時在街頭展開大逃殺「我們解開一道題之後，一個暗門打開，突然就有一群喪屍追著我們跑，我們大概跑了快1公里到藏匿點，大家都喘到不行」。探員本本大讚潘君侖超Man：「我當時差點進不去房子裡，被人群淹沒，是君倫一把把我塞進去，自己在鐵捲門下來的最後一刻才滑進去的，真的很厲害。」



吳念軒以NPC演員的方式參與第一單元，和老友宋偉恩相隔近10年再度合作，兩人突然含情脈脈，表達開心之情，瞬間曖昧。遊戲中的青梅竹馬鄭茵聲日看來瘦了不少，透露與最胖時差了8、9公斤，被問到前男友劉書宏被爆料和健身教練起衝突、打到肋骨裂，她相當震驚，顯然不知此事，直呼：「就去看醫生。」

導演郭方儒（左起）、喬瑟夫、周曉涵、鄭煒齡。（圖／記者許方正攝）

第二單元「歡迎光臨黎明別館」，周曉涵、喬瑟夫、鄭煒齡（Rin）飾演一家人，是周曉涵表第一次演媽媽、第一次穿和服演出，為了更了解密室逃脫在玩什麼，拍攝前特地和朋友組團去體驗，因此愛上，至今都還會約局去玩，不過稱聖誕節目前無局。



人數最龐大的第三單元「梅花梅花幾月開」講述一所明星高中發生霸凌和命案，飾演老師的温昇豪自從為《危險心靈》後似乎都沒再演過老師，笑稱該劇是導演郭方儒、製作人郭彥伶老爸郭建宏的戲，笑喊：「郭老闆是大家的恩人，都不敢跟他收超時費。」

鄭茵聲（左）和吳念軒眼青梅竹馬。（圖／記者許方正攝）

姚以緹和孫沁岳也是第三單元的演員，好笑的是，在平面媒體訪問前，姚以緹拿著手機走上座位，已經要開始還捨不得放下，且當下手機拿橫向，難不成是在玩遊戲？她害羞承認，那是玩什麼呢？結果是在玩鋪克牌「十三支」，非常反差。



男團「FEniX」Max今年26歲、是演高中生，由於另一男團「Ozone」今宣布團員們明年陸續去服役，他表示還在讀書，所以尚未當兵有延期，「我祝福他們，是一個蛻變」，而自己的兵役問題，坦言年紀也到了，會再和公司討論。

Max（中）尚未當兵。（圖／記者許方正攝）

孫沁岳則是一個神祕角色，在破關到最後時刻的時候出現，「我出來本來想大展身手，結果他們每個人都累到歪腰，我還教他們跳20下交互蹲跳，很沒人性」。此單元還有一個環節是要人體通電，陳漢典原以為在騙，自己去試過後：「幹！真的很痛！」看來記憶猶新。



《百分之一相對論》於2026年1月4日起，每周日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

