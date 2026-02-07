女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡「看劇本就知不能拍」

娛樂中心／綜合報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》爆出未受當事人林義雄及家人授權，殺青記者會言論更引爆風波。女演員賴薇拉近日在社群平台發文，透露自己曾接獲影視作品《世紀血案》的試鏡邀請，並坦言在閱讀劇本後，便立刻決定不參與，引發外界關注。

賴薇拉在貼文中表示，當時與友人幾乎同時收到試鏡通知，拿到試鏡劇本後，她仔細閱讀內容，「看完劇本，我馬上就和他說這部不能拍，拍了之後會有太多問題。」她指出，其實不必看到完整劇本，僅從特約角色所提供的部分內容，就能感受到濃厚的政治色彩。

賴薇拉近日透露自己曾接獲影視作品《世紀血案》試鏡邀請（圖／翻攝自IG @yunchilai）

賴薇拉進一步提到，歷史題材與政治題材之間應該存在界線，兩者在創作立場與呈現方式上有所差異，「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷的出來的吧？」她也坦言，這樣的判斷或許並非絕對，未來自己也可能有誤判的時候，但當時直覺告訴她風險過高。

她說，《世紀血案》劇本中直接使用了事件人物的本名，這讓她更為謹慎。身為演員，她習慣在接演前做足功課，會查閱相關文獻與歷史資料，了解事件脈絡與人物背景。然而，也正因為閱讀了部分劇本與相關史料，才更明白作品所涉及的敏感性。

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認為演員在面對具高度政治爭議的題材時，本就應多加思考，也有人指出創作自由與歷史詮釋之間常存在灰色地帶。賴薇拉並未進一步評論他人選擇，只強調自己當時基於閱讀內容所做的判斷，選擇婉拒試鏡。

【賴薇拉全文】

很多人都說演員因為不清楚歷史等等原因才接演，本來也真的很想幫出演的演員講話，但⋯因為我和Brandon都有收到這部的試鏡邀請，當拿到試鏡劇本的那一刻，看完劇本，我馬上就和Brandon說這部不能拍，拍了之後會有太多問題其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道，這政治色彩太濃了，歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷的出來的吧？（這點我真心是提出疑問，因為有可能我有一天也會犯錯失誤）

