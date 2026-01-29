女星認了沒有藝人朋友 體悟「走散的都不重要」引爆共鳴

邵庭認了沒有演藝圈朋友，「走散的都不重要」引網友共鳴。（圖／陳俊吉攝）

40歲女星邵庭過去以展場模特兒受到關注，後來跨入主持人領域，近年卻逐漸遠離螢光幕，並將事業重心轉往電商、流浪動物公益。她日前登上Podcast節目《灣聲宮喂》，坦承身邊原本有一團好姊妹，但某段時間後突然沒有聯繫，想不到近期因「走散的朋友都不重要」的留言引起網友熱議。

邵庭坦承，自己其實沒什麼藝人朋友，雖然錄影的狀況都不錯，但就是沒有交集。她提到曾在社群回覆一則留言：「走散的朋友都不重要」，結果引起廣泛討論，便回憶自己有一團姊妹淘，「走在一起好多年，甚至是會說：『欸妳以後結婚，我們要當妳伴娘。』」怎料，這群朋友也在這幾年默默沒有聯絡，連對方結婚也未受邀，「我說不出來我們發生了什麼事，就是沒有繼續走在一起」。

廣告 廣告

邵庭近年遠離螢光幕，積極從事流浪動物公益。（資料圖／羅永銘攝）

因此，邵庭理解到有些朋友自然會沒了交集，散了就散了，不用太苛責自己，也因為那則留言被看見後，收到很多人的感謝，「他說他正處於面對很多無效社交的階段，甚至他發現曾經很好的朋友現在走散了，他會很譴責自己，他一直檢討是不是他自己不夠細心、不是一個貼心的好閨蜜，一直在想說改正自己」。她則認為或許真的有什麼事，可朋友會散就是會散，「也許多年後你們因為什麼關係又遇到了，沒有交惡的狀況之下，我覺得都還是有可能，但就讓他隨緣、隨遇而安」。

訪問片段曝光後，再度引起許多網友共鳴，並紛紛留言回應：「好中肯的建議」、「就是生活圈不同了，關注的事物不同了，漸漸就會散了」、「所有的安排都是最好的安排」、「以前都聊前男友前女友，以後的時代可能會多一個叫前朋友」、「聽了邵庭這番話後，覺得真的好很多」、「好久沒看到邵庭了」。

更多中時新聞網報導

被封甜心教母 王心凌苦笑不反駁

經典賽》海盜放行 陳柏毓報到中華隊

《有聲之年》演員化學反應太驚人