女星諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」！突改口稱：不是說她 昔1句話遭抓說謊
娛樂中心／綜合報導
中國電影圈11月風波不斷，其中資深女星郝蕾因在朋友圈發文，質疑某國際影展的評審公正性，內容提到「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，還有含金量嗎」，被外界解讀是在暗指本屆威尼斯影后辛芷蕾，引發爭議。沉默多日後，郝蕾1日於新加坡出席「國際華語電影金獅大賞」時，首次正面回應此事。
郝蕾受訪時表示，外界的揣測完全是誤會，她強調：「關於辛芷蕾這個問題是一個巨大的烏龍，我說的壓根就不是她。」並透露兩人早在事件當天就已溝通，彼此並未因此交惡。她同時回應對影展含金量的質疑時指出，自己只是提出一般性的觀察，並非針對某位演員。
辛芷蕾先前也曾透過社群回應爭議，提到片中扯頭髮的鏡頭只是整部作品的一小部分，「評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。」她認為若外界因為議題而願意了解整部電影，反而是一件好事，更表示：「獎盃我會好好收著，然後放下它，繼續往前走。」態度平和。
不過相關風波仍在網路持續延燒。許多網友認為郝蕾的澄清前後說法矛盾，討論包括「辛芷蕾如果不回應，就像默默被扣上影后沒含金量的帽子」、「郝蕾現在說是誤會，那當初的影后到底是在說誰？」也有人質疑郝蕾作為專業演員應更清楚言論影響力，認為「一句負面評論足以讓辛芷蕾多年努力被抹煞」。
也有部分影迷替辛芷蕾抱不平，指出她在威尼斯影展為評審全票通過、外網得獎賠率長期名列前茅，直言她在電影《日掛中天》中的表現被視為「實至名歸」。更有網友提到，當時電影尚未全面上映就遭到影射，才會引發後續更大爭議。
