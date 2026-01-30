女星變法制咖? 金晨涉肇逃、助理頂包 保險公司報案

中國女星金晨29日被爆涉嫌交通肇事逃逸還找助理頂包、騙保。一名職業爆料人稱，事發在2025年3月16日，金晨駕車在浙江撞上警示牌和房屋圍牆等後逃離事故現場，留下助理徐長青頂包；金晨同時隱瞞真實情況，涉嫌騙保。當地警方已成立事故調查組。金晨尚未對此回應。律師稱金晨恐面臨行政拘留處罰，其多部待播劇及代言恐受影響，可能對其演藝生涯造成重創。相關話題29日霸榜熱搜，網友譁然說：「一線女星金晨怎麼變成了法制咖？」

綜合北京日報、封面新聞等媒體報導，據爆料人提出的紹興市公安局柯橋區分局交通警察大隊簽發的「道路交通事故認定書」顯示，事故時間為2025年3月16日下午5時許，事故地點位於「紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近地方」。當地警方證實事故認定書屬實。其中稱，駕駛因疏於防範觀察與警示牌發生碰撞，後車輛又與房屋圍牆發生碰撞，致車輛、警示牌、房屋圍牆受損及駕駛員受傷的交通事故。

保險公司在理賠調查階段調取交警監控時發現，實際駕駛人並非徐長青，而是車主金晨，隨後向交警部門報案。金晨方面曾聯絡保險公司要求撤案，保險公司考慮後撤銷了該報案。過程中客戶放棄理賠，公司依程序對理賠報案予以撤銷。

據報導，金晨被曝肇事逃逸登上熱搜，據金晨超話名人動態顯示，29日晚，金晨帳號上線了，但未作出任何回應。

金晨2015年參演民國奇幻劇「無心法師」嶄露頭角，近年憑藉綜藝「乘風破浪的姐姐」和電視劇「隱祕而偉大」、「孤注一擲」、「南來北往」等重新獲得熱度，目前還有多部劇待播及代言，若頂包屬實，演藝事業恐受重創。

報導指出，金晨被曝肇事逃逸存三大質疑：一、若爆料屬實，助理徐長青頂包是自願選擇還是金晨主使？二、保險公司被曝有撤案、規避理賠流程的「急剎車」式操作，若確違規，又為何能在事發後順利完成「頂包」操作，且在近一年內未被發現？三、金晨迄今未作回應，是在等待合適的回應時機還是另有考量？

紅星新聞引述律師表示，如果肇事逃逸導致傷者未能及時送醫，屬於肇事逃逸法律責任的加重情形。逃逸一方在行政責任方面，將面臨200元人民幣（約28.7美元）以上2000元以下罰款、拘留並吊銷機動車駕駛證。如果肇事者涉嫌酒駕，頂包者甚至可能構成包庇罪。若肇事者指使他人頂包，則涉嫌刑法的妨害作證罪；如果頂包旨在騙取保險賠付，還可能構成保險詐騙罪，據刑法，數額較大者處五年以下有期徒刑並處罰金。

另網傳是狗仔和金晨方談判破裂才爆出此事，金晨也尚未對此回應。

