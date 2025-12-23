女星超商慘遭襲胸！變態「2字裝沒事」逃跑 老公轟：噁男該死

袁艾菲超商遇上性騷擾，老魚拍片開轟噁男。（圖／翻攝自老魚Instagram）





自節目《大學生了沒》出道的「迅猛龍」袁艾菲，2019年與余岱宗（老魚）結婚，夫妻倆常在社群分享生活趣事；昨（23）日他發佈影片痛斥：「這些噁男真的是該死，然後女生要學習保護自己警戒拉高，不吞忍！」提到妻子在超商遇到性騷擾事件。

老魚在影片中提到，袁艾菲日前去超商遇到一個男的「直接過來摸她胸部」，摸完就看著她說聲抱歉了事；老魚痛斥：「你們這些男生，不要以為女生都不知道，她們只是忍住，或是不知道當下該怎麼反應！」認為就是因為法律刑責太輕，才會讓這些人抱持僥倖心態。

老魚表示，袁艾菲在婚後遇到的性騷擾事件雖有減少，但還是不斷地發生，他呼籲女生也要提高警覺保護自己，開嗆「齷齪男」一切都會有因果報應的：「很多事情都有『種子法則』，你今天種下什麼因，未來一定會用很多倍的方式回到你身上。」

