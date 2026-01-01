女星跨年演出「學羊叫」暴紅！網笑瘋：叫你模仿不是超越

娛樂中心／張予柔報導



2026年全台跨年晚會熱鬧非凡，全台各地舞台星光閃耀，屏東東港跨年活動同樣熱鬧登場。值得注意的是，歌手謝采吟憑藉一曲《羊咩咩》瞬間成為網路焦點，表演片段在社群平台上被瘋傳，引起網友熱烈的討論，稱讚她的表演充滿趣味。





跨年黑馬！女星演出「學羊叫」魔性暴紅…網笑瘋：叫你模仿不是叫你超越

謝采吟此次跨年晚會演唱的《羊咩咩》，以獨特的「羊叫聲」表演方式吸引目光。（圖／翻攝自謝采吟臉書）

謝采吟是從選秀節目《超級紅人榜》中展露頭角，憑藉扎實的唱功累積人氣。此次跨年晚會演唱的《羊咩咩》，收錄於她去年發行的專輯中，以獨特的「羊叫聲」表演方式吸引目光。演出現場，她俏皮地配合歌詞做出擬羊叫聲，逗的觀眾笑聲連連，演出片段在社群媒體瘋傳，被形容為「魔性十足」。

廣告 廣告

影片在網路曝光後，網友反應熱烈，紛紛留言表示：「我是叫你模仿，不是叫你超越欸」、「我還以為是真的羊叫！」、「一般歌手應該會用卡拉帶播羊叫，她竟然自己叫…」、「最後還加碼叫，太瘋了！」有網友更笑稱，看完表演隔天醒來，腦中仍迴盪著揮之不去的「咩～」聲。根據《中時》報導，謝采吟受訪時透露，因為年紀大而沒有唱片公司肯簽她，非常感謝網友青睞讓她覺得感恩又開心。









原文出處：跨年黑馬！女星演出「學羊叫」魔性暴紅…網笑瘋：叫你模仿不是叫你超越

更多民視新聞報導

陳佩琪曝負債數千萬「想找工作」！他揪5點反諷：不用裝窮

2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

林俊傑周邊遭爆「女友參與設計」？本人出面回應了

