女星車上激戰太爽險車禍！男子身分曝光疑是他 昔太激烈卡住送醫遭挖

記者蔡維歆／綜合報導

韓國女諧星朴娜勑去（2025）年12月初被兩名離職經紀人爆料職場霸凌，包含要求他們24小時待命、拿酒杯砸傷人，更接連牽扯出違反《醫療法》的「打針阿姨」。沒想到2日又有勁爆發展，朴娜勑曾在經紀人開車載人的時候，直接在後座跟男朋友愛愛，甚至還搞到差點出嚴重車禍！。事件曝光後，網路討論持續延燒，網友甚至翻出她跟成勛2023年曾被捲入的誤報醜聞，猜測朴娜勑車上激戰的男子身分是他。

南韓女諧星朴娜勑近期捲入職場霸凌和非法醫療爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

在綜藝節目《我獨自生活》中合作的南韓明星成勛、朴娜萊（朴娜勑）緋聞傳了好幾年，2023年曾傳出兩人在進行床上運動時「卡住」，雙雙緊急送醫院的窘況。當時韓網瘋傳一張Kakao Talk截圖指稱成勛、朴娜萊在急診室被捕捉做愛時無法分離，因此緊急就醫，散播者是一名護理師。對此，雙方經紀公司皆發出嚴正聲明，表示將對造謠者採取法律行動。

廣告 廣告

如今2日傳出朴娜勑曾在經紀人開車載人的時候，直接在後座跟男朋友愛愛，甚至還搞到差點出嚴重車禍。韓國媒體Channel A表示已取得前經紀人去年12月18日向首爾市地方勞動廳江南分廳提交的申訴書，事件持續延燒，成勛更被質疑正是在車上跟朴娜勑愛愛的男子，再度引起熱議。

更多三立新聞網報導

實境秀戰況升溫！最強新人女星加入拚實戰 女神認證：反應超快

頭部重摔遭撞急動手術搶命！55歲白雲現身了 認「1後遺症纏身」

爆「李玉璽母急抱孫」反對婚事！許允樂閨密暴瘦現身 鬆口真實內幕

被曹西平暗戀30年！陳亞蘭首出面公開發聲了 「私下真實互動」曝光

