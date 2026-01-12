女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方

娛樂中心／蔡佩伶報導

瀨名Hinano曝光該名攝影師的行為。（圖／翻攝自X）

日本女星瀨名Hinano除了演藝事業之外，平常也會參加車展的相關工作，不過近日她卻在社群發文指責其中一名攝影師，痛訴對方放大鏡頭，只拍她下半身，讓她感到十分不舒服。

瀨名Hinano近來在車展擔任Showgirl，雖然展場有明確攝影規定，禁止針對宣傳女郎、工作人員、演出者等等，拍攝或刻意放大強調某身體部位，但沒想到不只瀨名Hinano受害，現場還有其他2位來賓遇到此狀況。

隨著瀨名Hinano指控貼文曝光後，立刻在網路上掀起討論，雖有網友撻伐攝影師行為，但也有部分網友認為瀨名Hinano既然從事這類工作，就應當理解可能會被拍，質疑她為何要表達不滿，對此，瀨名Hinano解釋應該要遵守展場拍攝的相關規定。

瀨名Hinano擁有一雙美腿。（圖／翻攝自X）

