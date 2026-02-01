女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
娛樂中心／綜合報導
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。
金晨近年經常因外貌變化受到網友攻擊，甚至被狠酸「整形臉」，如今回顧車禍時間點，網友推測，車禍的撞擊力道可能導致金晨鼻子受傷，進而需要接受手術治療，才造成外觀上的改變。從網友曬出的對比照來看，金晨早期臉部線條柔和，面中扁平、下巴較短；但現在整體五官變得更加立體，臉型窄長加上蘋果肌飽滿，看起來清新又甜美，少女感十足。
隨著肇事逃逸風波延燒，金晨日前首度發聲致歉，並還原整起事件經過。金晨表示，自己去年3月16日與經紀人及助理租車外出遊玩，由她本人親自駕駛，途中她為了閃避突然衝出的小狗，不慎撞上路邊警示牌及房屋圍牆，由於金晨傷勢嚴重，經紀人第一時間將她送往醫院急診並接受手術，助理則留下處理後續。
助理情急之下向警方表示自己是駕駛人，並協助完成事故認定，但金晨手術結束並得知後續處理過程後，認為實際駕駛者是自己，理應承擔全部責任，她隨即聯繫保險公司撤銷理賠，所有車輛損失、路邊設施與房屋圍牆相關賠償費用，皆由她本人全額賠償，並已於同年4月完成賠付。
