女星車禍肇事逃逸「毀容滿臉血」官方認定處罰結果：致人輕傷後逃逸！

金晨涉嫌肇逃。（圖／翻攝自微博）

中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，該案件最新處罰結果出爐，金晨確認依肇事逃逸被罰款1500元人民幣（約6829元台幣）

當時金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，還有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。

金晨被爆肇事逃逸又逼助理頂罪。（圖／翻攝自微博）

隨肇事逃逸風波延燒，金晨日前發聲致歉，並還原整起事件經過。金晨表示，自己去年3月16日與經紀人及助理租車外出遊玩，由她本人親自駕駛，途中她為了閃避突然衝出的小狗，不慎撞上路邊警示牌及房屋圍牆，由於金晨傷勢嚴重，經紀人第一時間將她送往醫院急診並接受手術，助理則留下處理後續。

如今相關處罰出爐，浙江政務服務網揭露，金晨被認定致人輕微傷或者財產損失的交通事故後逃逸，不過不構成犯罪行為，因此處以1500元人民幣的行政處罰。而當時她聯繫保險公司撤銷理賠，所有車輛損失、路邊設施與房屋圍牆相關賠償費用，皆由她本人全額賠償，並已於同年4月完成賠付。

