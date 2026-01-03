女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

左圖是近日備受爭議的女星朴娜勑(取自IG@wooju1025)；右圖是男星成勛。取自IG@sunghoon1983



南韓知名諧星、主持人「綜藝女王」朴娜勑，上月被兩名離職經紀人爆料職場霸凌，且爆料內容越來越猛，2日驚爆朴娜勑在經紀人開車載她時，在後座跟男朋友愛愛，猛踢座椅，險釀車禍。朴娜勑愛愛爭議不只這一樁，2023年間，朴娜勑傳出緋聞，男主角正是在戲劇經常飾演「霸氣總裁」角色的男星成勛。

「成勛朴娜勑進急診室」2023年5月，這幾字登上韓網熱搜關鍵字，當時，網路上瘋傳一張對話截圖，該張截圖被指來自一名醫院護理師，爆料兩人因為「床上運動」過於激烈，導致無法分開，才被送到急診室治療。不過，成勛經紀公司立即嚴正表示：「不能容忍詆毀演員名譽的說法，不只是成勛，包括身邊的人也受苦」，將對造謠者會採取法律行動；朴娜勑也稱是「虛假事實」。

近來爭議不斷的朴娜勑，2日有更勁爆的爆料，《韓京網》、《每日經濟新聞》報導，前經紀人向首爾地方僱用勞動廳提交的陳情書指出，去年12月某次行程途中，朴娜勑搭乘由經紀人駕駛的車輛移動時，曾在後座與一名男性進行「特定親密行為」。由於車內空間密閉，坐在前座的經紀人無法離開現場，被迫在整段行程中承受視覺與聽覺上的強烈不適。

內容還提到，過程中朴娜勑情緒與動作激烈，多次以腳踢向駕駛座椅背，導致車輛明顯晃動，讓駕駛中的經紀人感到極度恐懼，擔心因此引發車禍。韓網狂猜事件男主角是誰。

朴娜勑為近年深受歡迎的女諧星之一。綜藝固定出演節目包含《喜劇大聯盟》、《Video Star》、《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《幫我找房子吧》、《新穎的整理》，去（2025）年12月被兩名離職經紀人爆料職場霸凌，包含要求他們24小時待命、拿酒杯砸傷人，更接連牽扯出違反《醫療法》的「打針阿姨」。

