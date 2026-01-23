女星轉戰成人界爆紅！她火速攻進歐美圈 親揭激戰「拍片內幕」：滿暈的

四季線上／陳軒泓 報導

來自新加坡的蘇櫻花（Sakura Soh）21日在拉斯維加斯登上有「成人奧斯卡」之稱的 AVN Awards（美國成人電影金像獎），不少台灣粉絲也同步關注她在全球市場的最新動向。她開心說：「這次我是以嘉賓身分受邀參加 AVN，並首度舉辦我的官方簽名會！一連四天喔！」由於工作行程太滿，她小哀怨說：「目前幾乎是馬不停蹄地工作，完全沒有時間觀光～」

蘇櫻花登上「成人界奧斯卡」AVN，認為在轉型上獲得肯定（照片提供：蘇櫻花）

挑戰歐美市場 走出舒適圈

蘇櫻花在新加坡是知名電音 DJ，赴日轉型成 AV 女優成火爆新聞，又火速攻上歐美成人界，外界看她節奏飛快、一步步衝向國際，但 Sakura 也不諱言，在做出「不只停留在日本、而是直接挑戰西方市場」的決定前，其實經歷過不少失眠的夜晚。她說，當時最害怕的是走出舒適圈後不被接受、格格不入，甚至被拒絕，「但我後來意識到，真正的成長，往往發生在你最不安的地方，一切風險都是值得的。」

蘇櫻花轉戰 AV 圈，事業拓展至歐美市場（照片提供：蘇櫻花）

被視「專業演員」 親揭東西方拍片差異

真正讓她感受到身分轉變的，是進入西方市場後的工作現場。Sakura 分享，在 OnlyFans 的拍攝過程中，她明確感覺到自己不再只是被當成「來自新加坡的面孔」，而是被當作一名專業演員看待，「我們在創作上有發言權，意見會被認真聽見，和西方演員是一樣被尊重的。」這樣的工作氛圍，也讓她在旅途中結識了許多新朋友。

蘇櫻花揭東西方拍攝差異（照片提供：蘇櫻花）

親身經歷東西方拍攝現場後，她也觀察到兩者明顯的差異。Sakura 表示，日本男優普遍較內斂，拍攝時更著重技術層面；西方男優則相對開放自然，為片場帶來不同的活力，她分享：「這是我第一次來美國與大家合作拍攝，真的非常興奮！之前則有在歐洲拍攝的經驗，都非常愉快。」至於有無難忘的經驗，她神秘笑說其實各種男優都交手過：「我其實很享受和兩邊合作，因為能從完全不同的工作方式中學到很多。」又補一句：「只能說滿暈的，有多暈，來看我作品就知道！」

