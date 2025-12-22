女星辣跳鋼管全身傷！鍾欣凌尬舞竟遭女兒嫌：呼吸不要那麼大聲

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》中Battle跳到虛脫。（圖／壹壹喜喜電影）





電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙率領「淚之女王」陳意涵、「靈活尬舞王」鍾欣凌以及「鋼管小天后」何曼希，今（22）日出席記者會分享拍攝花絮；鍾欣凌難得在大銀幕尬舞，竟被女兒嫌棄到不行，母女倆在家中頻頻鬥嘴。

何曼希跳鋼管大腿全是瘀青。（圖／壹壹喜喜電影）

拍過速食店「功夫薯條」廣告受矚目的何曼希，首度演戲遇上一大票前輩坦言很有壓力，她在片中飾演「不良少女」受刑人，當初是從1200多人海選出來，從小練舞的她第一次挑戰鋼管舞，練到腿上全是瘀青；第一場戲在宜蘭拍攝時下大雨，何曼希被導演要求落下「1滴眼淚」，全場都在等她哭，最後反而被現場氣氛逼急哭了出來，完成演出。

陳意涵在《陽光女子合唱團》中打動人心的演出令人驚豔。（圖／壹壹喜喜電影）

陳意涵演出懷孕的受刑人，需要面臨骨肉分離的關鍵抉擇，本身育有1子1女的她不擔心影響情緒：「我不太會把工作的事情帶回家、一直留在那個情緒裡，對我來說演戲好玩的是，妳的經歷會給妳不同的驚喜，而不是妳想要去演什麼，妳一定要空了它才會進來。」導演一喊卡，她就會立刻加入大家團購行列，瞬間切換狀態。

鍾欣凌飾演受刑人當中的大姊，旁邊總是被簇擁很多姊妹群，同時也是該「大姊團」的舞蹈擔當；雖然演過舞台劇，但她說這次又唱又跳更困難也很尷尬：「很多人看著妳其實還是有點害羞，我覺得要更厚臉皮一點點！」為了跟上大家舞技她私下狂找老師練舞，在家跳舞還被女兒輕蔑發出「嗤」一聲：「媽媽妳可以呼吸不要那麼大聲嗎！」鍾欣凌雖然感到受傷，但也反擊喊：「那妳擤鼻涕不要那麼大聲！」《陽光女子合唱團》12月24至28日口碑場，12月31日全台上映。



