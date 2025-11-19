女星遇到小12歲恐怖情人！遭綑綁、摀嘴 崩潰無力反擊
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉，該曲MV以「Toxic Love有毒的愛」為核心，描繪一段明知不該愛卻戒不掉、逃不掉、斷不掉的情感輪迴，閻奕格在MV中挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色，甚至必須演出多個她被恐怖情人綑綁、摀嘴、被迫接受控制的情節，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限！」
閻奕格為了拍攝MV，她有很多時候都是被綑綁、綁住嘴巴的狀態，尤其在浴室中被綑綁的戲，身體完全無法移動，甚至手腳開始發麻，連想換個姿勢都需要工作人員協助，她說：「也因為這份『動彈不得』的無助感，也恰好能體現角色被關係困住的狀態，雖然很累，但也真的滿難忘的。」
MV請到以戲劇作品《看見愛》入圍今年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」、今年23歲的金雲演出恐怖情人，不過兩人一見面的第一場戲就是金雲聞格格的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，她笑說：「一開始真的滿緊張、滿害羞的。」兩人愈拍攝愈進入狀況，特別是有幾場戲她的手脚都被捆綁沒辦法動，格格只能完全信任並接招金雲主動丟的戲跟情緒，讓她直呼：「算是演技上的一大挑戰！」金雲也說：「格格姐姐很厲害，我一開始會有很多不敢嘗試的想法，但在溝通過後姐姐很自然的接到我做的球，並且在整個表演的過程我都覺得很安全也很舒服。」金雲的演技完美詮釋出MV中恐怖情人讓人不寒而慄的氣場，當天拍到最後，大家都開玩笑叫他「金變態」。
〈戒不掉你的愛〉是閻奕格自組公司「格聲娛樂」當老闆後的第一個作品，現在的她是「校長兼工友」，所有大小事自己包辦，必須犧牲睡眠和休息的時間處理事務，還要控制預算，「現在我一個人要當好幾個人用：自己是老闆，同時也是企劃、社群小編，還要自己拍片、剪輯後製，平面設計，甚至要處理各種文件合約等。我發現，雜事真的好多！」讓她忍不住說：「好想要一個『複製人』！」
