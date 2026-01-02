女星遇婚姻詐騙！老公竟是性侵犯 她罕談現狀：負債15億靠賣二手品維生

記者王培驊／綜合報導

南韓流行藝術家 Nancy Lang 經歷詐騙婚姻後，背負高達15億韓元的債務。（圖／翻攝自Nancy Lang IG 推特）

南韓流行藝術家Nancy Lang（낸시랭）近日登上MBN節目，首度長時間公開詐騙婚姻後的生活現況，坦言至今仍背負高額債務，靠著二手交易維持基本生活，人生仍在復原的路上。

Nancy Lang過去生活相當優渥。（圖／翻攝自Nancy Lang IG）

節目中，Nancy Lang公開目前居住的月租別墅，她透露已在這裡租住約3年。母親因癌症過世後，身邊只剩下愛犬相伴，成為她唯一的家人。她也罕見回顧童年背景，表示自己自小生活優渥，從小學起就頻繁出國旅行，直到大學都住在首爾狎鷗亭，家中有固定幫傭與司機，課業更是由全科家教負責，形容自己「幾乎只負責花錢」。

南韓流行藝術家Nancy Lang在節目上公開生活現狀。（圖／翻攝自MBN Entertainment）

然而，母親長期抗癌後，龐大的醫療費與生活支出全落在她身上，Nancy Lang坦言，當自己成為家中經濟支柱時，一度難以接受現實。隨後，她又陷入詐騙婚姻，不僅人生翻轉，更背上鉅額債務。Nancy Lang透露，自己一度積欠房租長達5個月，被房東要求搬離，信用卡遭停用時更忍不住痛哭。她表示，8年前承擔的貸款，甚至包括高利貸，債務金額從最初的約8億韓元，一路膨脹到最高15億韓元。

南韓流行藝術家Nancy Lang在節目上公開生活現狀。（圖／翻攝自MBN Entertainment）

為了維持生活，她不得不變賣私人物品，包括桌子、名錶、古董家具、皮衣與鞋子，甚至將原本價值數百萬韓元的物品，以數十萬、甚至數萬韓元低價出售，只求現金周轉。她也透露，即使舉辦個展獲得不錯成績，仍難以負擔龐大的利息與最低生活費。不過，Nancy Lang也表示，透過不斷努力，目前已逐步將信用狀況從第3金融體系改善至第1金融體系，形容這段過程「非常艱難，但至少看見希望」，並喊話希望未來能在事業與感情上重新出發。

回顧這段婚姻，Nancy Lang於2017年與王陳陳（本名全俊主，전준주）登記結婚，然而婚後不久，韓媒隨即揭露男方過去涉及多起性侵、詐騙與暴力犯罪前科，引發社會譁然。Nancy Lang隨後指控對方對她進行長期監禁、暴力毆打，並以散布私密影像作為威脅，於2018年提起離婚訴訟，最終在2021年正式離婚。

根據韓國司法判決，全俊主因詐騙、侵占及對配偶施暴等罪名遭起訴，並於2022年4月經大法院判處有期徒刑6年定讞。這段詐騙婚姻也成為Nancy Lang人生中最沉重的傷痕之一。

如今，Nancy Lang坦言自己仍在還債與重建生活的過程中，但希望能一步步走回正軌。

