女星遠嫁異地後攜兒返台 她為孩子、長輩7年後回鄉

廖家儀在定居香港7年後返台，理由是為了小孩的教育，還要照顧長輩。（翻攝臉書）

曾經與台塑金孫王泉仁有一段9年婚姻，並育有一名兒子「小王子」的日籍女星麻衣，在解決婚姻問題後，又開始復出台灣娛樂圈，更打算在兒子結束在日本的國小課業後，就帶他返台定居。一些遠嫁異地的女星，雖然當初嫁雞隨雞，但有機會還是會想帶著孩子返台生活，畢竟台灣除了是家鄉，也是世界上最適合居住的地方之一。

身兼多職的歐陽靖與日籍攝影師小菅亮輔於2020年結婚，同年底懷孕返台待產，卻因疫情長期與丈夫分居，而且丈夫也根本沒想要小孩，雙方感情日益冷淡。兒子新醬出生後沒多久，歐陽靖就決定從台北市搬來台南安平定居，2022年雙方離婚，目前與母親譚艾珍級兒子一家三口住在台南。

自從老公涉不法賭博遭捕入獄後，安以軒已攜子女返台，還入讀了附近的幼兒園。（安以軒臉書）

女星廖家儀2009年嫁香港太古汽車集團總裁陳世傑，婚後育有2子1女，在香港定居7年後，於2024年8月左右帶領3個孩子返台定居，主要是為了孩子教育及照顧長輩，丈夫職務上沒有變動，只是工作地點調度回台。

2009年安以軒與澳門德晉集團CEO總裁陳榮煉結婚，被說嫁進百億豪門，婚後育有1子1女，但陳榮煉2022年初涉嫌不法賭博遭捕，被控83項罪名，目前因涉非法賭博被判刑14年，她帶一對兒女低調返台定居。

歐陽靖目前與兒子新醬及老母譚艾珍定居台南安平，祖孫三代日子過得平淡美好。（歐陽靖臉書）

