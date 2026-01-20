女星遭前男友騷擾 她控被下藥性侵偷拍還收詭異匿名訊息

江祖平去年控三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵偷拍她，一度引起戲劇圈軒然大波。（翻攝自江祖平臉書）

莫莉前助理現身受訪指出，過去一段時間飽受李姓攝影師前男友和其現任女友騷擾，甚至去申請了保護令，之後又因莫莉經紀人發的聲明稿而被網友肉搜私訊霸凌，連李姓前男友的現任女友也不斷利用小帳在網路上攻擊。

同樣也有被前男友分手後騷擾的還有茵芙，前男友分手後無法釋懷，常在深夜傳訊息、打電話騷擾，甚至在家樓下徘徊，聲稱帶宵夜給她，但她始終拒絕下樓見面，希望能藉此劃清界線未果，最終嚴肅要求對方半年內不得聯絡。

茵芙前男友分手後經常深夜傳訊息、打電話騷擾，甚至在家樓下徘徊。（翻攝自茵芙臉書）

楊麗菁在2022年曾指控前男友龔偉綸是恐怖情人，分手後還多次騷擾揚言潑酸，她因而聲請保護令並提告。直到2024年，楊麗菁停在地下室的保時捷遭人蓄意噴漆破壞，幕後指使者更直指是龔偉綸。

廣告 廣告

楊麗菁曾指控前男友龔偉綸是恐怖情人，她一度聲請保護令並提告。（翻攝自楊麗菁臉書）

江祖平2025年9月控訴小22歲的前男友、三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵偷拍、家暴偷吃性騷等內幕，之後又自曝收到詭異匿名騷擾訊息，並揭露還有其他受龔益霆約砲騷擾的女性。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

助理輕生案延燒／莫莉捲輕生風波 前助理「撿回一命」！公開報案紀錄了

助理輕生案延燒1／莫莉拍片喊冤自己才是受害者 前助理母現身還原真相