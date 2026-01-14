女星遭射後不理逼墮胎！未婚產子11年後爆生父是知名男演員

現年40歲的日本女星佐藤寬子，曾是寫真偶像，2015年未婚生子，她當時透露小孩生父是圈內男星，對母子倆不聞不問。時隔11年，佐藤寬子首度公布孩子生父是知名舞台劇演員小西遼生。消息傳開後，小西遼生緊急關閉社群留言功能，顯然是為了避免被網路攻擊。

根據日媒《週刊文春》報導，佐藤寬子2011年和小西遼生因戲結緣，男方常以「我來教妳動作戲」為由積極接近。2012年兩人秘密交往、同居，不久後她意外懷孕，小西遼生卻以「現在時機不好」勸說她進行墮胎手術。2014年佐藤寬子二度懷孕，這次她選擇生下孩子，但小西遼生仍不願意負責，連撫養費都未達成共識，兩人最終分手。

據當時的報導指出，佐藤寬子生產前、後都有主動聯絡小西遼生，希望對方至少知道孩子的名字，無奈小西遼生都不願意接電話，選擇直接避不見面。然而，佐藤寬子宣布未婚生子隔年，小西遼生跟女星貫地谷詩穗梨傳出「過夜約會」的緋聞，據當時報導，小西遼生、貫地谷詩穗梨2014年夏天因合作戲劇而結識，時間點正好跟佐藤寬子懷孕期重疊，因此引發外界對於小西遼生品性的強烈質疑。

對於被佐藤寬子點名是孩子生父，小西遼生9日在粉絲俱樂部承認屬實，已於2025年1月認養孩子，2月起支付養育費，不解佐藤寬子未事先告知就接受專訪。

