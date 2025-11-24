女星遭急轉車撞飛傷勢嚴重 《好運來》拚大結局急換角

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星顏曉筠19日騎乘機車前往民視攝影棚，途中遭後方急轉車輛撞擊，人被撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼；第一時間被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處目前以鋼板及鋼釘固定。所幸術後傷口復原穩定，已出院返家休養。

顏曉筠感謝大家的關心，她回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。她第一通電話就打給經紀人，還擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦…」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。對於突發意外影響拍攝進度，她也向劇組深表歉意。

民視八點檔《好運來》即將進入最終大結局，劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改。但因顏曉筠的角色牽動關鍵劇情，目前民視、劇組與尚未能馬上復工的顏曉筠已取得共識，將另尋合適人選接續演出，讓拍攝進度能儘速回到正軌。

民視表示，現階段最重要的是讓顏曉筠專心養病、積極復原，希望她早日康復，也特別感謝林口長庚醫院對藝人的協助。對於各界、媒體及粉絲的關心，顏曉筠也回應，目前狀況很穩定，請大家不用擔心。

