女星遭控職場霸凌 多名經紀人驚揭她酒後失控砸杯還非法注射

朴娜勑遭多名前經紀人爆料，指她長期對工作人員進行職場霸凌。（翻攝自網路）

莫莉去年底傳出遭遇高額詐騙，事後她與經紀人 Henry 卻被指將責任全數推給前助理，甚至要求對方簽署保密條款，導致該名助理承受巨大輿論壓力，最終不幸輕生。據了解，該名助理自去年2月入職後，長期處於24小時待命狀態，不僅需處理工作室事務，還得負責藝人私生活瑣事，包括照顧寵物、以個人名義申辦家中網路，並多次自行墊付費用，單月最高金額達十萬元。

近年演藝圈接連爆出藝人與助理、工作人員之間的爭議事件，從財務糾紛、職場霸凌到性騷擾指控，類似爭議並非個案。韓國藝人朴娜勑近期遭多名前經紀人聯合爆料，指她長期對工作人員進行職場霸凌，包括要求全天候待命、情緒失控砸酒杯傷人，甚至涉及非法注射與不當性行為指控，引發外界譁然。

中國大陸方面，被稱為「短劇女神」的女星左一，也因一段疑似毆打助理、驅趕對方並拖欠薪資的音檔在網路流傳而形象重挫。她事後坦承曾動手，並表示已結清工資及支付醫療費，但仍難平息外界質疑。

左一因疑似毆打助理並拖欠薪資導致形象重挫。（翻攝自網路）

此外，宥勝亦在2023年MeToo風波中，遭女助理指控有多項不當肢體行為，遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，去年2月繳完200萬後，原本要復出卻被外界痛批，因此宣布退出演藝圈，之後也傳出與妻子慈惠離婚，不過雙方都未出面證實。上月，慈惠在社群發文透露搬家近況，看來已搬離之前在台中農田中自建的組合木屋。

宥勝一度想復出演藝圈，但遭網友痛批。（翻攝自宥勝臉書）

